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Gia Lai: Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trước ngày 16-11-2026

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MAI LÂM
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(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu việc xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành trước ngày 16-11-2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, làm đầu mối tổ chức xây dựng, quản trị, vận hành, cập nhật, khai thác, kết nối, tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã. Các công việc trên phải hoàn thành trước ngày 16-11-2026.

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Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai đầu tư máy móc để nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến gạo. Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Tài chính xác định các nhóm thông tin, tiêu chí, chỉ tiêu, trường dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã; phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về hợp tác xã và tham gia quá trình xây dựng, thử nghiệm, hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính về các yêu cầu kỹ thuật, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, nền tảng số, an toàn thông tin và các nội dung khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các xã, phường phối hợp với Sở Tài chính rà soát, cung cấp, xác nhận và cập nhật thông tin về hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Theo thông tin từ UBND tỉnh, dự kiến đến hết năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 850 hợp tác xã. Doanh thu bình quân của một hợp tác xã dự kiến đạt 3,4 tỷ đồng/năm; lãi bình quân một hợp tác xã là 150 triệu đồng/năm.

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