Từ ngày 1-9, cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện qua quy trình liên thông điện tử

(GLO)- Việc cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi có thể được thực hiện ngay trong quy trình liên thông điện tử với thủ tục đăng ký khai sinh, giúp người dân giảm số lần kê khai và thực hiện thủ tục.

Theo Bộ Công an, trường hợp trẻ dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh, người đại diện hợp pháp có thể thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua quy trình liên thông với đăng ký khai sinh trên Cổng Dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Từ 01/9/2026, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình đăng ký khai sinh liên thông. Ảnh: Chinhphu.vn

Sau khi thông tin của trẻ được đăng ký và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người đại diện hợp pháp thực hiện các bước cần thiết để đề nghị cấp thẻ căn cước. Hệ thống sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin của trẻ; nếu thông tin chính xác, hồ sơ được chuyển đến cơ quan Công an có thẩm quyền để giải quyết.

Đối với trẻ dưới 6 tuổi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người đại diện hợp pháp có thể trực tiếp lựa chọn thủ tục cấp thẻ căn cước trên Cổng Dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia, kiểm tra thông tin của trẻ và xác nhận gửi hồ sơ.

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi hiện là 7 ngày làm việc. Riêng trường hợp trẻ dưới 6 tuổi, hồ sơ có thể được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Thủ tục này không thu lệ phí.

Cơ quan Công an không thu nhận thông tin nhân dạng và dữ liệu sinh trắc học đối với trẻ dưới 6 tuổi. Việc thu nhận vân tay, ảnh khuôn mặt và ảnh mống mắt được thực hiện đối với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi.