Hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu trước ngày 15-9

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 của Bộ Nội vụ.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ bám sát kết luận 76 của Trung ương và kết luận 64 của Bộ Chính trị, các kết luận của Bộ Chính trị liên quan, chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cấp cơ sở.

Đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu có quy mô, điều kiện phát triển, năng lực quản trị và khả năng cung ứng dịch vụ công phù hợp để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển. Ảnh minh họa: Mai Lâm

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị theo quy định. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 15-9.

Về nội dung này, tại chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận 76 của Trung ương Đảng, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu.

Theo đó, đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu có quy mô, điều kiện phát triển, năng lực quản trị và khả năng cung ứng dịch vụ công phù hợp để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển.

Đồng thời gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở, trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.