Chư Păh đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân

(GLO)- Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thuận tiện, minh bạch trong giải quyết thủ tục

Từ 7 giờ mỗi ngày làm việc, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Păh đã đón nhiều người dân đến thực hiện các thủ tục về đất đai, hộ tịch, đăng ký kinh doanh, xây dựng, chứng thực và nhiều lĩnh vực khác.

Ngay từ khu vực tiếp đón, người dân quét mã QR để lấy số thứ tự trước khi đến quầy giao dịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, hướng dẫn kê khai và giải thích cụ thể những giấy tờ cần chuẩn bị, giúp hạn chế tình trạng phải bổ sung hồ sơ hoặc đi lại nhiều lần.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Păh giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: N.D

Trong kỳ thống kê, Trung tâm tiếp nhận 5.286 hồ sơ, trong đó 5.283 hồ sơ trực tuyến. Đến nay đã giải quyết 5.237 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 99% (trong đó quá hạn 162 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 3%); còn 49 hồ sơ đang giải quyết theo quy định. Đối với lĩnh vực đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chư Păh đã tiếp nhận 7.142 hồ sơ, giải quyết 6.685 hồ sơ và đang xử lý 457 hồ sơ.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Trung tâm được trang bị đường dây nóng, hệ thống quét mã QR và thiết bị đánh giá mức độ hài lòng, góp phần công khai quy trình, tăng tính minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Bà Mai Thị Kim Oanh (phường Diên Hồng) cho biết, dù nhà cách Trung tâm gần 20 km nhưng khi đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bà được cán bộ kiểm tra kỹ hồ sơ, hướng dẫn chi tiết từng loại giấy tờ cần chuẩn bị.

“Cán bộ tiếp nhận vui vẻ, tận tình hướng dẫn nên tôi không phải bổ sung hồ sơ nhiều lần, tiết kiệm được thời gian và công sức đi lại”, bà Oanh chia sẻ.

Tương tự, chị Đỗ Thị Kim Ngọc, trú tại thôn Nghĩa Hòa 1, đến Trung tâm thực hiện thủ tục cấp lại giấy khai sinh. Sau khi quét mã QR lấy số thứ tự, chị nhanh chóng được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước theo quy định.

Chị Đỗ Thị Kim Ngọc đánh giá mức độ hài lòng sau khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm. Ảnh: N.D

“Quy trình tiếp nhận thuận tiện, cán bộ hướng dẫn cặn kẽ nên tôi rất hài lòng”, chị Ngọc cho biết.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp tại quầy, cán bộ Trung tâm còn hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết và nhận kết quả qua môi trường số, nhất là đối với người lớn tuổi hoặc chưa quen sử dụng công nghệ.

Đẩy mạnh số hóa, lấy sự hài lòng làm thước đo

UBND xã Chư Păh xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với việc kiện toàn đội ngũ công chức, địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết hồ sơ.

Các lĩnh vực có số lượng hồ sơ nhiều nhất gồm đất đai, xây dựng, chứng thực, tư pháp - hộ tịch, lao động - thương binh và xã hội, đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Păh kiểm tra, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. ﻿Ảnh: N.D

Ông Phan Văn Biền, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Păh, cho biết mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10-15 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp - hộ tịch.

Hiện nay, dữ liệu của một số thủ tục chưa được số hóa và liên thông đồng bộ nên cán bộ vẫn phải hỗ trợ người dân kiểm tra, bổ sung và cải chính thông tin theo quy định.

“Số hóa đồng bộ dữ liệu sẽ tạo thuận lợi cho cả người dân và cơ quan quản lý. Cán bộ Trung tâm luôn đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hoàn thiện dữ liệu để những lần giao dịch sau nhanh chóng hơn”, ông Biền chia sẻ.

Theo thống kê, mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận khoảng 60 lượt công dân đến thực hiện thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ lớn. Bên cạnh việc tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ còn giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy trình, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Păh thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: N.D

Ông Phan Nguyên Trị - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Păh cho biết, UBND xã thường xuyên chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa hồ sơ.

Trung tâm cũng liên tục cập nhật các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo quyết định công bố của UBND tỉnh; công khai đầy đủ danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã và danh mục thủ tục hành chính phi địa giới.

Thông tin về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và mức phí được niêm yết công khai tại Trung tâm, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã để người dân thuận tiện tra cứu.

“Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục trực tuyến, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nâng cao tỷ lệ giải quyết đúng hạn, hạn chế việc đi lại nhiều lần và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ”, ông Trị nhấn mạnh.

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ đang giúp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Păh từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và thân thiện, đưa dịch vụ công đến gần người dân và doanh nghiệp hơn.