Đoàn nghiệm thu Trung ương làm việc tại Gia Lai về kết quả điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp

(GLO)- Sáng 18-8, Đoàn nghiệm thu cấp Trung ương do bà Đoàn Thị Quỳnh Anh - Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai để nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp tỉnh Gia Lai, cuộc điều tra năm 2026 được triển khai trên địa bàn tỉnh có diện tích trên 21.576,5 km² với 135 đơn vị hành chính cấp xã.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Mặc dù thực hiện trong bối cảnh địa phương triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền 2 cấp, song công tác điều tra vẫn bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ đúng các quy định của Bộ Nội vụ.

Toàn tỉnh đã hoàn thành kê khai 2.439 phiếu điều tra (gồm 855 phiếu cơ sở hành chính và 1.584 phiếu cơ sở sự nghiệp), đạt tỷ lệ 100%. Công tác nghiệm thu cấp xã hoàn thành trước ngày 30-5-2026.

Đối với cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo đã tổ chức nghiệm thu chất lượng, lựa chọn ngẫu nhiên 270 phiếu (gồm 37 phiếu cấp tỉnh, 233 phiếu cấp xã; vượt 10% so với quy định) để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác.

Bà Đoàn Thị Quỳnh Anh - Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện đoàn nghiệm thu Trung ương đánh giá cao sự cố gắng của tỉnh Gia Lai trong triển khai thực hiện phương án điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026.

Theo đó, Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương được Trung ương lựa chọn là nơi điều tra thí điểm. Kết quả điều tra là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, chiều 18-8, đoàn công tác sẽ đi kiểm tra thực tế tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh đã điều tra. Ngày 19-8, đoàn tiếp tục làm việc trực tiếp về công tác điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp tại Phường Diên Hồng.