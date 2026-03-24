Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở HCSN tỉnh Gia Lai năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trưởng ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2026 vừa ký ban hành quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Trưởng ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: T.T

Theo đó, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo chung các nhiệm vụ của Ban.

Bà Phạm Thị Tố Hải - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực chịu trách nhiệm giúp Trưởng ban điều hành trực tiếp các hoạt động của Ban Chỉ đạo, điều hành các cuộc họp khi Trưởng ban vắng mặt.

Ông Phan Quốc Hùng - Trưởng Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, giúp Ban về nghiệp vụ điều tra thống kê và các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyên môn công tác thống kê.

Ông Phạm Minh Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Ban, trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Ông Đỗ Minh Dưỡng - Phó Trưởng Thống kê tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm hỗ trợ về nghiệp vụ điều tra thống kê và các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyên môn công tác thống kê.

Ông Đặng Văn Phụng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Ban, giúp Ban những nội dung điều tra về đơn vị hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Ban, giúp Ban những nội dung điều tra về đơn vị hành chính Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

Ông Phạm Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Ban, giúp Ban những nội dung điều tra về đơn vị hành chính Sở Tài chính và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; đồng thời chịu trách nhiệm liên quan đến việc bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

Tỉnh Gia Lai sẽ triển khai điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026. Ảnh: P.H

Ông Lý Minh Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Ban, giúp Ban những nội dung điều tra về đơn vị hành chính Sở Y tế và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Ban, giúp Ban những nội dung điều tra về đơn vị hành chính Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền theo quy định.

Ông Nguyễn Duy Lộc - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Ban, giúp Ban những nội dung điều tra về đơn vị hành chính Sở Công Thương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

Ông Lương Văn Danh - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Ban, giúp Ban những nội dung điều tra về đơn vị Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc điều tra trên kênh thông tin báo, đài.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2026 chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 và các quy định khác có liên quan.

Đánh giá bài viết

