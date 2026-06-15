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Thời sự

Khai mạc kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- Chiều 15-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) để xem xét giải quyết một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên trái) và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành...

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 4 được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Đồng thời, tập trung rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

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Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý, điều hành và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh; xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025; xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến bảng giá đất; đồng thời thảo luận, quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở để cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong cả nhiệm kỳ.

Kỳ họp cũng xem xét một số nội dung liên quan đến hoàn thiện thể chế, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và ban hành chính sách an sinh xã hội nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Đây đều là những nội dung quan trọng, có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tới.

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Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Để kỳ họp đạt kết quả cao, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, khách quan, thẳng thắn, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được cũng như khó khăn, hạn chế; đồng thời, phân tích sâu các căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, tính khả thi và hiệu quả của từng nội dung trình kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm; kịp thời tiếp thu, hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được thông qua thực sự khả thi, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

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