Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng và bế mạc vào chiều 15-6.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất thông qua 5 nghị quyết với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Các nghị quyết được thông qua lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Đây là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, tạo căn cứ cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án và phân bổ nguồn lực trong những năm tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết không chỉ phản ánh khát vọng phát triển của tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng đã xem xét, thông qua Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; từ đó, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương.

Quang cảnh kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể; xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục rà soát, đánh giá những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.