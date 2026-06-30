Bãi bỏ 31 TTHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo từ ngày 1-7

(GLO)- 31 thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo với nước ngoài, giáo dục nghề nghiệp và kiểm định chất lượng giáo dục chính thức bị bãi bỏ theo Quyết định 1426/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Trong số đó, có 21 TTHC cấp trung ương, gồm nhiều thủ tục liên quan liên kết đào tạo với nước ngoài, cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận tổ chức kiểm định và cấp các loại giấy chứng nhận, thẻ kiểm định viên.

Nhiều thủ tục liên quan liên kết đào tạo với nước ngoài bị bãi bỏ từ ngày 1-7. Ảnh minh họa: PNVN

Ngoài ra, 10 TTHC cấp tỉnh cũng được bãi bỏ, bao gồm các thủ tục về phê duyệt, gia hạn hoặc chấm dứt liên kết giáo dục, liên kết đào tạo với nước ngoài và liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ…

Việc cắt giảm các TTHC được kỳ vọng góp phần đơn giản hóa quy trình quản lý, tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong quá trình triển khai hoạt động chuyên môn và hợp tác quốc tế.