Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt giao thông từ ngày 15-5

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định 81/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15-5, bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông, đồng thời chuyển sang quản lý theo các nghị định chuyên ngành riêng cho từng lĩnh vực đường bộ và đường sắt.

Ngày 26-3, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5.

Điểm đáng chú ý, nghị định này bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019 - văn bản trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cả lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Mùng 2 Tết, cả nước có hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Văn Ngọc

Theo nghị định mới ban hành ngày 26-3, việc bãi bỏ Nghị định 100 nhằm tách bạch quy định xử phạt theo từng lĩnh vực chuyên ngành, thay vì áp dụng chung như trước.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08), việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà để thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Nghị định 100/2019, cùng các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021, từng quy định chi tiết các hành vi vi phạm, mức xử phạt, biện pháp khắc phục và thẩm quyền xử lý trong cả giao thông đường bộ và đường sắt.

Việc thay thế diễn ra trong bối cảnh các quy định xử phạt đã tách bạch và điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Trước đó, Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, áp dụng cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe từ ngày 1-1-2025. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị định 100 để phù hợp với hệ thống quy định mới.

Đến ngày 22-12-2025, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 336/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, đồng thời điều chỉnh các nội dung liên quan đến lĩnh vực đường sắt.

Theo quy định hiện hành, các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ sẽ được xử phạt theo các nghị định chuyên ngành về giao thông đường bộ, trong đó có cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Như vậy, sau nhiều lần sửa đổi và phân tách theo lĩnh vực quản lý, Nghị định 100 đã hết hiệu lực hoàn toàn.

Đối với các hành vi vi phạm thuộc những lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan đến giao thông đường bộ, đường sắt nhưng không được quy định trong các nghị định này, việc xử lý sẽ căn cứ theo các nghị định xử phạt vi phạm hành chính tương ứng của từng lĩnh vực.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Gia Lai: Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

