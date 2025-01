Khoảng 300 ngàn lượt tìm kiếm trên mạng về xử phạt giao thông sau khi ban hành Nghị định số 168

Ảnh minh hoạ/Nguồn Cốc Cốc

Theo đại diện Cốc Cốc, trước ngày hiệu lực (1-1-2025), lượng tìm kiếm bắt đầu tăng mạnh từ ngày 28-12-2024 và lên tới đỉnh điểm vào ngày 30-12-2024. Ngày 1-1-2025, lượng tìm kiếm tiếp tục cao nhưng giảm so với đỉnh. Sau ngày 1-1-2025, lượng tìm kiếm tăng trở lại và đạt đỉnh vào ngày 2-1-2025, lượng tìm kiếm vào ngày này cao gấp 1,8 lần so với đỉnh tìm kiếm ngày 30-12-2024.

Mối quan tâm đến Nghị định số 168/2024/NĐ-CP tăng mạnh ngay trước ngày có hiệu lực, cho thấy người dân chủ động tìm hiểu để tuân thủ quy định mới. Lượng tìm kiếm đạt đỉnh vào ngày 2-1-2025 phản ánh nhu cầu lớn trong việc tìm hiểu rõ hơn về các quy định sau khi chính thức có hiệu lực được 1 ngày.

Theo báo cáo, 1 tuần sau khi Nghị định có hiệu lực (từ ngày 1 đến 8-1-2025), các chủ đề có liên quan đến Nghị định đều được tìm kiếm mạnh mẽ hơn 1 tuần trước đó, nổi bật nhất là thông tin về mức phạt và nộp phạt khi vi phạm an toàn giao thông với mức tăng hơn 144%. Lượng tìm kiếm trung bình 1 ngày về “phạt nguội” tăng 328,2% so với trung bình 1 tuần trước đó. Lượng tìm kiếm bắt đầu tăng từ ngày 30-12-2024 và mức độ quan tâm đạt đỉnh cao nhất vào ngày 2-1-2025 với 120 ngàn lượt tìm kiếm, sau đó giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn so với trước ngày hiệu lực.