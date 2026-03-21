Gần 14.900 tỷ đồng xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Theo Đề án, Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông được xây dựng trở thành thiết chế quản trị giao thông quốc gia theo mô hình 2 cấp thống nhất, liên thông toàn quốc.

Camera AI tự động phát hiện vi phạm tại Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh: Hồng Quang/TTO

Trung tâm cấp 1 là trung tâm thực hiện chức năng điều phối, tổng hợp, phân tích dữ liệu và hỗ trợ điều hành liên vùng.

Trung tâm này vận hành trên cơ sở kế thừa, tích hợp và nâng cấp các hệ thống, cơ sở dữ liệu, nền tảng công nghệ đã đầu tư; hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung phục vụ toàn lực lượng và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các dữ liệu được lưu trữ, phân tích, xử lý tập trung gồm: giám sát giao thông, xử lý vi phạm, đăng ký và quản lý phương tiện, tai nạn giao thông, thiết bị giám sát hành trình và các hệ thống nghiệp vụ liên quan…

Trung tâm cấp 2 được đầu tư, nâng cấp tại địa phương để trực tiếp quản lý, tổ chức vận hành theo phân cấp; bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông với trung tâm cấp 1 và các trung tâm cấp 2 khác. Việc đầu tư sẽ được tính toán phù hợp với quy mô dân số, mật độ phương tiện, mức độ phức tạp về trật tự, an toàn giao thông và nhu cầu thực tiễn.

Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, mở rộng hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị và các tuyến giao thông trọng điểm. Ảnh: N.U

Đề án được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2026 đến năm 2050, chia thành 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 2026-2028 tập trung xây dựng nền tảng, hình thành hệ thống và đưa vào vận hành bước đầu. Giai đoạn 2029-2030 mở rộng phạm vi triển khai, nâng cao năng lực điều hành dựa trên dữ liệu.

Tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn 2026-2030 gần 14.900 tỷ đồng, không bao gồm kinh phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống.

Giai đoạn 2031-2050 hướng tới hoàn thiện hệ thống quản trị giao thông số hiện đại, liên thông toàn quốc. Kinh phí cho giai đoạn này được căn cứ kết quả thực hiện giai đoạn 2026-2030 và nhu cầu thực tế.

Đề án đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, mở rộng hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị và các tuyến giao thông trọng điểm; từng bước mở rộng trên đường sắt và đường thủy nội địa.

Đồng thời, hoàn thiện nền tảng điều hành giao thông dựa trên dữ liệu và AI, phục vụ phát hiện vi phạm, phân tích, dự báo và điều phối giao thông theo thời gian thực.

Đến năm 2050, hoàn thiện hệ thống quản trị giao thông số hiện đại, liên thông toàn quốc, bao phủ toàn bộ các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; nâng cấp năng lực công nghệ của trung tâm cấp 1 và trung tâm cấp 2 đạt trình độ tiên tiến, tự động hóa cao; ứng dụng hiệu quả dữ liệu lớn và AI trong điều hành giao thông…