Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công 12 nhân sự

Tại trụ sở Trung ương Đảng chiều nay 18.9 đã diễn ra Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo đó, ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quyết định cho các nhân sự được điều động, bổ nhiệm. ﻿Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Chúc mừng các nhân sự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư, các phó bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhận quyết định khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình Đảng bộ; giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng tập thể lãnh đạo ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và lĩnh vực tuyên giáo.

Chủ động, tích cực tham mưu định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội; định hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, báo chí, xuất bản…

Đối với các cơ quan, địa phương tiếp nhận cán bộ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị người đứng đầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được công bố quyết định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các nhân sự nhận quyết định, ông Nguyễn Sỹ Hiệp khẳng định nhận nhiệm vụ mới là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thường trực Ban Bí thư, ông Nguyễn Sỹ Hiệp cam kết chung sức, chung lòng cùng tập thể tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Hải Triều (TNO)