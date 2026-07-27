Điều động ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 27.7, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Trịnh Mạnh Linh, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Trịnh Mạnh Linh, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương (bên phải), trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Đức Tâm

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030; được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá ông Nguyễn Đức Tâm có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm, tư duy đổi mới và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng; đồng thời đề nghị ông Tâm sớm nắm bắt tình hình địa phương, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho rằng Quảng Ngãi có vị trí chiến lược, gồm khu vực ngã ba biên giới giáp Lào, Campuchia và cửa ngõ ra Biển Đông trên Hành lang kinh tế Đông - Tây. Không gian từ miền núi, cao nguyên đến đồng bằng, ven biển và hải đảo tạo nhiều dư địa phát triển kinh tế - xã hội.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết sẽ nghiên cứu, tham mưu những giải pháp phù hợp để mỗi quyết sách của tỉnh "không chỉ đúng về chủ trương mà còn trúng với thực tiễn, hợp với lòng dân", tạo chuyển biến trong đời sống và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tâm (giữa)

Ông Nguyễn Đức Tâm 45 tuổi, quê Hưng Yên, thạc sĩ kinh tế. Ông bắt đầu công tác tại Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2003.

Trong hơn 20 năm làm việc tại đây, ông lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Thư ký; Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Chánh văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 10.2024, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3.2025, sau khi cơ quan này hợp nhất với Bộ Tài chính, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Hải Phong (TNO)