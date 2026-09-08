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Ông Lê Trọng Yên làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

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Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng - được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT). Ông Yên có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Chiều 7/9, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng trao quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&MT.

Ông Lê Trọng Yên sinh ngày 20/11/1973, quê Hưng Yên, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Về chuyên môn, ông Yên là tiến sĩ quản lý đất đai, thạc sĩ nông nghiệp, kỹ sư quản lý đất đai, cử nhân kế toán và cử nhân ngôn ngữ Anh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đánh giá ông Lê Trọng Yên có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và thực tiễn điều hành tại địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng NN&MT đề nghị tân Thứ trưởng sớm nắm chắc công việc, bám sát lĩnh vực được phân công, phát huy kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương để tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng trao quyết định cho tân Thứ trưởng Lê Trọng Yên.
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng trao quyết định cho tân Thứ trưởng Lê Trọng Yên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trọng Yên cho biết quá trình công tác lâu năm tại Đắk Nông và Lâm Đồng giúp ông tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cương vị mới, tân Thứ trưởng Lê Trọng Yên cho biết sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tái cơ cấu nông nghiệp, tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 7 Thứ trưởng, gồm các ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Lê Công Thành, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.

Ông Yên có hơn 30 năm công tác, phần lớn gắn với lĩnh vực tài nguyên - môi trường và nông nghiệp tại Tây Nguyên.

Ông từng là Giám đốc Trung tâm Đo đạc và Tư vấn tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông.

Giai đoạn 2009-2013, ông là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Jút. Từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2016, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông.

Từ tháng 9/2016 đến cuối năm 2019, ông là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Nông.

Tháng 11/2020, ông Lê Trọng Yên được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng từ đầu năm 2026.

Theo Dương Hưng (TPO)

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