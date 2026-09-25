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Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

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MAI LÂM (theo baocongthuong, VOV)

(GLO)- Ngày 24-9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

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Ông Lương Hoàng Thái làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: Báo Công Thương

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái sinh năm 1973, quê Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân Kinh tế ngoại thương, thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Hoàng Thái từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Công Thương, gắn bó với lĩnh vực thương mại đa biên, hội nhập kinh tế quốc tế. Ông Lương Hoàng Thái tham gia nhiều đoàn đàm phán các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP, RCEP...

Bắt đầu với vai trò là chuyên viên Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) vào tháng 1-1996, ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại vào tháng 2-2003.

Từ tháng 11-2010 đến tháng 2-2025, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên. Từ tháng 3-2025, ông làm Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương.

Với việc kiện toàn nhân sự mới, Bộ Công Thương hiện có Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cùng 4 thứ trưởng: Trương Thanh Hoài, Nguyễn Việt Sơn, Lương Hoàng Thái và Phan Thị Thắng.

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