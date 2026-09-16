Hội Người cao tuổi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI, phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Với phương châm "Đoàn kết-Nêu gương-Đột phá-Phát triển," Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra sáng 19/6 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế cùng 475 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu cả nước.

Đại hội đã tổng kết hoạt động khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua Nghị quyết Đại hội; bầu Ban Chấp hành và kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội khóa VII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 85 ủy viên. Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tạo điều kiện để người cao tuổi đóng góp cho xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về người cao tuổi.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, trọng tâm là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tiếp tục khẳng định chủ trương phát huy vai trò, chăm sóc người cao tuổi, hướng tới xây dựng xã hội thích ứng chủ động với già hóa dân số, nhân văn và phát triển bền vững.

Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 21/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 cũng khẳng định hướng chiến lược trong việc phát huy tiềm năng và đóng góp của người cao tuổi, của "kinh tế bạc" cho phát triển kinh tế đất nước.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh mới, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị việc phát huy vai trò người cao tuổi cần chuyển mạnh tư duy coi người cao tuổi từ đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển; từ hỗ trợ thụ động sang tạo điều kiện để người cao tuổi chủ động sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng.

Để thực hiện yêu cầu này, các cấp Hội cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến người cao tuổi; các chính sách về chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, hợp tác quốc tế, phát triển "kinh tế bạc"...

Trung ương Hội chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đề xuất xây dựng văn bản mới về công tác người cao tuổi, tiếp tục phối hợp hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số.

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong phối hợp, thống nhất hành động, giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe và phản ánh kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Hội Người cao tuổi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; đẩy mạnh phát triển hội viên, tổ chức hội ở cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm góp phần phát triển địa phương, đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi.

Đột phá trong công tác người cao tuổi

Nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đây là thời điểm Hội đứng trước những vận hội lớn để bứt phá trong bối cảnh già hóa dân số tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Vì vậy nhiệm vụ sắp tới không chỉ dừng lại việc bảo vệ, chăm sóc mà phải bứt phá mạnh mẽ hơn trong việc phát huy vai trò, biến kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi thành nguồn lực đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của quốc gia.

Phiên trọng thể Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Đại hội xác định mục tiêu chung là xây dựng Hội Người cao tuổi Việt Nam vững mạnh về tổ chức; chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật trong tình trạng già hóa dân số nhanh; đẩy mạnh xã hội hóa, vận động nguồn lực gắn liền với nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, trọng tâm là Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và các đề án quốc gia, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Việc triển khai cần xác định cụ thể người thực hiện, công việc, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, điều kiện và thời gian hoàn thành, gắn với các sản phẩm cụ thể.

Với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới và khát vọng mới, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tin tưởng Đại hội lần thứ VII sẽ mở đầu chặng đường phát triển mới, tạo đột phá trong công tác người cao tuổi, hướng tới đưa lĩnh vực này trở thành một nội dung quan trọng trong quá trình phát triển, góp phần xây dựng xã hội "kính lão trọng thọ".

Theo Phương Thanh (TTXVN/Vietnam+)