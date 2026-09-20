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Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

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Chiều ngày 19-9, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định nội dung thuộc thẩm quyền. Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 18-9, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công công tác khác với ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với ông Vương Quốc Tuấn do đã chuyển công tác khác.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường (bên trái) chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường (bên trái) chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Kỳ họp đã thực hiện quy trình bầu ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy Thái Nguyên và các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, tân chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Ông Nguyễn Thế Mạnh, tân chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ông Mạnh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư; phòng chống tham nhũng, nâng cao đời sống nhân dân.

"Trên cương vị mới, tôi sẽ tận tâm, tận lực, phụng sự vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra", ông Mạnh khẳng định.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24-7-1972

Quê quán: Tỉnh Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Thế Mạnh trưởng thành từ ngành Thanh tra Bộ Tài chính, trải qua nhiều vị trí công tác.

Từ tháng 3-2016, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Từ tháng 7-2020, ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tháng 3-2025, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 19-9-2026, ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Thanh Hiếu (TPO)

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