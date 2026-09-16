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Anh Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

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Chiều 15.9, tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, các đại biểu đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX.

Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX diễn ra chiều 15.9, tập trung kiện toàn nhân sự chủ chốt của Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại hội nghị, Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX.

Anh Nguyễn Kim Quy. Ảnh: Đăng Hải
Anh Nguyễn Kim Quy. Ảnh: Đăng Hải

Anh Nguyễn Kim Quy sinh ngày 27.9.1984, quê Bắc Ninh, có trình độ chuyên môn thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp. Anh Nguyễn Kim Quy trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội và từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại T.Ư Đoàn, Thành đoàn Hà Nội và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Trong quá trình công tác, anh Nguyễn Kim Quy từng giữ các chức vụ: Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn; Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII, Phó chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Tháng 6.2026, anh được bầu giữ chức Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII.

Tiền nhiệm của anh Nguyễn Kim Quy là anh Nguyễn Tường Lâm, hiện là Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Theo sự phân công của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội nghị Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã xin ý kiến và được Ủy ban T.Ư Hội thống nhất để anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, thôi tham gia Ủy ban T.Ư Hội khóa IX.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã hiệp thương cử anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, giữ chức Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX.

Hội nghị cũng hiệp thương cử anh Đỗ Tuấn Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, giữ chức Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX.

Theo Vũ Thơ (TNO)

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