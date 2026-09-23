Trại giam Gia Trung kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Dự lễ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã Ayun, Hra, Mang Yang; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: P.D

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành của Trại giam Gia Trung.

Ngày 2-1-1976, Trại cải tạo Gia Trung (tiền thân của Trại giam Gia Trung) được thành lập.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao. Đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: P.D

Hiện tại, Trại giam Gia Trung có 5 phân trại và 1 khu trung tâm hành chính với 8 đội nghiệp vụ. Đơn vị đang quản lý gần 4.000 phạm nhân.

Từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, gian khổ, Trại giam Gia Trung từng bước được xây dựng theo hướng chính quy. Đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, vững vàng về bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ và chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trại giam Gia Trung đã hai lần được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1985 và 2015, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trại giam Gia Trung vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ dành cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025. Ảnh: P.D

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù; chủ động giữ vững an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

Trại giam Gia Trung vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.D

Dịp này, Trại giam Gia Trung vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ dành cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025 và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của cụm, khối thi đua năm 2025.