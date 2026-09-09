Trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 9-9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) cho đồng chí Rmah H' Thiệp, vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu (Trung đoàn 28, Sư đoàn 10).

Căn cứ Quyết định số 4285/QĐ-BQP ngày 10-8-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trích sao Quyết định số 26/TS-QĐ ngày 24-8-2026 của Quân đoàn 34, đồng chí Rmah H' Thiệp (SN 2003) được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đoàn 34 trao quyết định tuyển dụng QNCN cho vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: ĐVCC

Theo quyết định, đồng chí Rmah H' Thiệp được bố trí chức danh nhân viên nấu ăn, mang quân hàm Thiếu úy QNCN, biên chế công tác tại Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34).

Việc tuyển dụng, bố trí công tác cho vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đối với gia đình quân nhân. Đây cũng là sự động viên thiết thực, giúp gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp ổn định cuộc sống.

Quân đoàn 34 trao quyết định tuyển dụng QNCN cho 24 đồng chí trong dịp này. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Quân đoàn 34 cũng trao quyết định tuyển dụng QNCN cho 24 đồng chí. Các quân nhân được tuyển chọn dựa trên yêu cầu về trình độ chuyên môn, sức khỏe và vị trí việc làm, nhằm bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phục vụ lâu dài trong quân đội.