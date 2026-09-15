Tân sinh viên chuyển trường, đi du học cần làm thủ tục nghĩa vụ quân sự thế nào?

(GLO)- Tân sinh viên chuyển trường hoặc chuẩn bị đi du học cần thực hiện đúng thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự, đồng thời lưu ý điều kiện tạm hoãn gọi nhập ngũ để tránh bỏ sót quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định.

Chuyển trường phải thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự

Đối với công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự nhưng thôi học tại trường cũ và trúng tuyển, nhập học tại một trường đại học khác, việc chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự phải được thực hiện theo quy định.

Công dân cần liên hệ cơ quan quân sự có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển đăng ký từ trường cũ sang trường mới. Trường hợp đã thôi học tại trường cũ nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển đăng ký, công dân cần liên hệ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết.

Nếu đủ điều kiện theo quy định công dân đi du học sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh họa: H.P

Việc hoàn tất thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự giúp cơ quan quân sự quản lý chính xác tình trạng của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời bảo đảm việc xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ được thực hiện đúng quy định.

Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự khi được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 98/2025/QH15.

Đi du học không đồng nghĩa được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh, học sinh và sinh viên quan tâm là trường hợp đang học đại học trong nước nhưng thôi học để đi du học có tiếp tục được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không.

Theo Bộ Quốc phòng, việc đi du học không phải là căn cứ đương nhiên để được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Công dân phải đối chiếu trường hợp cụ thể với các điều kiện tạm hoãn được quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự.

Điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định một trong các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ là công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục đại học hoặc trình độ cao đẳng hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian 1 khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Do đó, đối với người đang học đại học trong nước rồi thôi học để chuyển sang chương trình đào tạo ở nước ngoài, cần xác định rõ tình trạng học tập và căn cứ pháp lý trước khi kết luận có thuộc diện tạm hoãn hay không.

Chủ động làm hồ sơ trước khi xuất cảnh

Đối với công dân chuẩn bị đi du học, Bộ Quốc phòng hướng dẫn cần chủ động liên hệ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan.

Nếu thuộc trường hợp được xem xét tạm hoãn, công dân thực hiện hồ sơ đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ kèm các giấy tờ chứng minh tình trạng học tập theo yêu cầu. Cơ quan quân sự cấp xã tiếp nhận, tổng hợp và thực hiện các bước theo thẩm quyền để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, công dân đi học ở nước ngoài cũng cần thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định nếu thuộc trường hợp phải đăng ký tạm vắng. Việc này nhằm bảo đảm thông tin quản lý nghĩa vụ quân sự được cập nhật trong thời gian công dân ở nước ngoài.