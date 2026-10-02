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Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác chính quy, kỷ luật tại Lữ đoàn Tăng 273

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 2-10, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Lữ đoàn Tăng 273.

Đoàn kiểm tra của Quân đoàn 34 tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác 1389; việc duy trì nền nếp chính quy, quản lý bộ đội, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định về bảo đảm an toàn. Nội dung được kiểm tra qua hệ thống văn bản, sổ sách, báo cáo và thực tế tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn.

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Quân đoàn 34 kiểm tra công tác chính quy, kỷ luật tại Lữ đoàn Tăng 273. Ảnh: ĐVCC

Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Tăng 273 đã triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; duy trì nền nếp chính quy, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội. Đơn vị chú trọng nắm bắt, giải quyết tư tưởng, các mối quan hệ và vấn đề phát sinh từ cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật.

Lữ đoàn luôn chủ động phòng ngừa, phát hiện vi phạm; tăng cường quản lý quân nhân, vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật chất và các khu vực trọng yếu; thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn trong huấn luyện, công tác, sinh hoạt và tham gia giao thông.

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Đoàn công tác của Quân đoàn 34 ghi nhận những kết quả Lữ đoàn Tăng 273 đạt được trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tướng Dương Văn Quang ghi nhận những kết quả Lữ đoàn Tăng 273 đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ các cấp; thực hiện tốt phương châm phòng ngừa là chính, tăng cường kiểm tra, giám sát tại những thời điểm, nhiệm vụ có nguy cơ cao.

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 cũng yêu cầu gắn trách nhiệm của cán bộ với kết quả quản lý bộ đội, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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