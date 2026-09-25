Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Tại 2 đơn vị, đoàn công tác kiểm tra thực tế hệ thống doanh trại, kho tàng, khu kỹ thuật; công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện và các công trình xây dựng cơ bản.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 (bìa trái) kiểm tra hệ thống doanh trại, công tác xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572. Ảnh: H.P

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quy hoạch, quản lý đất quốc phòng; tiến độ, chất lượng các công trình đang triển khai; việc rà soát, điều chỉnh thiết kế, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục doanh trại phù hợp với tổ chức biên chế và yêu cầu nhiệm vụ.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận 2 đơn vị đã thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện bảo đảm hậu cần, kỹ thuật theo quy định; duy trì nghiêm nền nếp nhà ăn, nhà bếp, chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đời sống bộ đội được triển khai kịp thời, bảo đảm đầy đủ cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Lữ đoàn 572 duy trì tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản của 2 Lữ đoàn thời gian qua.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu 2 đơn vị tiếp tục cập nhật kịp thời các văn bản mới của cấp trên; bảo đảm đầy đủ, đúng tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội; quản lý chặt chẽ lương thực, thực phẩm và vật chất hậu cần; duy trì nghiêm nền nếp nhà ăn, nhà bếp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội tại Lữ đoàn 573. Ảnh: H.P

Đối với công tác xây dựng cơ bản, 2 đơn vị cần tiếp tục rà soát, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, sửa chữa, nâng cấp doanh trại; trước mắt tập trung vào các hạng mục thiết yếu, trực tiếp phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đời sống bộ đội.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng cũng yêu cầu 2 Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.