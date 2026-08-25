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Lữ đoàn 573 tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa tại Gia Lai

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MINH LÂM
ASTRA TRƯƠNG
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(GLO)- Ngày 24-8, Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tại tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Lâm - Cát Hiệp, Lữ đoàn 573 phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hội Sơn tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

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Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Astra Trương

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng ngày, Lữ đoàn 573 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 2 con bò giống với tổng trị giá 30 triệu đồng cho gia đình bà Đoàn Thị Đừng - hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Canh Hiệp, xã Canh Vinh. Kinh phí hỗ trợ được trích từ quỹ “Hũ gạo vì người nghèo” của đơn vị.

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Lữ đoàn 573 trao tặng bò giống cho bà Đoàn Thị Đừng. Ảnh: Minh Lâm

Để việc hỗ trợ phát huy hiệu quả, từ ngày 10 đến 20-8, Lữ đoàn 573 đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp với địa phương giúp gia đình bà Đừng tu sửa chuồng bò, tổng dọn vệ sinh khu vực nhà ở.

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