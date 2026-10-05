(GLO)- Sáng 5-10, Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) tổ chức kiểm tra kết quả giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 đối với sĩ quan cấp úy và quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện Trung đoàn quản lý.

Nội dung kiểm tra tập trung vào chương trình giáo dục chính trị, pháp luật năm 2026; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của Quân đội, Quân đoàn và Trung đoàn Thông tin 29.

Trung đoàn Thông tin 29 kiểm tra kết quả giáo dục chính trị, pháp luật năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Các quân nhân cũng được kiểm tra kiến thức về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và quy định của đơn vị, gắn với việc vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Trung đoàn chuẩn bị đầy đủ nội dung, câu hỏi và các điều kiện phục vụ kiểm tra; quán triệt mục đích, yêu cầu, quy chế đến từng đối tượng tham gia. Các sĩ quan cấp úy và quân nhân chuyên nghiệp chấp hành nghiêm quy định, thực hiện bài kiểm tra với tinh thần trách nhiệm, tự giác. Sau kiểm tra, Trung đoàn tổ chức chấm điểm, đánh giá kết quả bài làm theo quy định.

Kết quả kiểm tra là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn Thông tin 29 nắm chất lượng nhận thức chính trị, pháp luật của đội ngũ sĩ quan cấp úy và quân nhân chuyên nghiệp, xác định những nội dung cần tập trung bồi dưỡng, củng cố trong thời gian tới.