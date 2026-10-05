Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trung đoàn Thông tin 29 kiểm tra kết quả giáo dục chính trị, pháp luật năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 5-10, Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) tổ chức kiểm tra kết quả giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 đối với sĩ quan cấp úy và quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện Trung đoàn quản lý.

Nội dung kiểm tra tập trung vào chương trình giáo dục chính trị, pháp luật năm 2026; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của Quân đội, Quân đoàn và Trung đoàn Thông tin 29.

trung-doan-thong-tin-29-kiem-tra-ket-qua-giao-duc-chinh-tri-phap-luat-nam-2026.jpg
Trung đoàn Thông tin 29 kiểm tra kết quả giáo dục chính trị, pháp luật năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Các quân nhân cũng được kiểm tra kiến thức về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và quy định của đơn vị, gắn với việc vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Trung đoàn chuẩn bị đầy đủ nội dung, câu hỏi và các điều kiện phục vụ kiểm tra; quán triệt mục đích, yêu cầu, quy chế đến từng đối tượng tham gia. Các sĩ quan cấp úy và quân nhân chuyên nghiệp chấp hành nghiêm quy định, thực hiện bài kiểm tra với tinh thần trách nhiệm, tự giác. Sau kiểm tra, Trung đoàn tổ chức chấm điểm, đánh giá kết quả bài làm theo quy định.

Kết quả kiểm tra là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn Thông tin 29 nắm chất lượng nhận thức chính trị, pháp luật của đội ngũ sĩ quan cấp úy và quân nhân chuyên nghiệp, xác định những nội dung cần tập trung bồi dưỡng, củng cố trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

null