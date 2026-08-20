Trung đoàn Thông tin 29 có một cá nhân đạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”

(GLO)- Thượng úy QNCN Trần Trung Anh - Nhân viên Ban Hậu cần - Kỹ thuật (Trung đoàn Thông tin 29) vừa đạt giải ba Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 26 do Bộ Quốc phòng vừa tổ chức với sáng kiến “Thiết bị dò cáp mạng”.

Sáng kiến của Thượng úy QNCN Trần Trung Anh xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo đảm thông tin liên lạc ở đơn vị. Việc nghiên cứu, hoàn thiện sáng kiến thể hiện tinh thần chủ động học hỏi, tìm tòi, ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những yêu cầu đặt ra trong thực tế công tác kỹ thuật tại đơn vị.

Thượng úy QNCN Trần Trung Anh đạt giải ba Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội lần thứ 26. Ảnh: ĐVCC

Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự nghiên cứu và khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn của Thượng úy QNCN Trần Trung Anh.

Thượng úy QNCN Trần Trung Anh (thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo Quân đoàn 34 chụp hình lưu niệm sau khi nhận giải ba. Ảnh: ĐVCC

Từ phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trung đoàn Thông tin 29 đã tích cực nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác bảo đảm thông tin liên lạc.