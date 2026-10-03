Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trung đoàn 739 tổ chức bắn đạn thật tại trường bắn thuộc phường Quy Nhơn Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng tại trường bắn thuộc khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây.

Theo thông báo, khu vực trường bắn có phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn; phía Tây giáp dân cư khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây.

trung-doan-739-ban-dan-that.jpg
Thời gian Trung đoàn 739 tổ chức bắn đạn thật từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Ảnh minh họa: H.P

Hướng bắn đạn thật là hướng Đông, từ phía Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn khoảng 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua.

Thời gian tổ chức bắn đạn thật từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút các ngày 28, 29, 30-9 và 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15-10-2026.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Trung đoàn đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp thông báo rộng rãi để cán bộ, chiến sĩ và người dân biết và không đi lại, lao động sản xuất, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn trong thời gian đơn vị tổ chức bắn đạn thật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Sư đoàn 320 diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật

Sư đoàn 320 diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 30-9, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 2 (Trung đoàn 48) với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh cơ giới tiến công địch đổ bộ đường không”.

Có thể bạn quan tâm

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

null