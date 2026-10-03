Trung đoàn 739 tổ chức bắn đạn thật tại trường bắn thuộc phường Quy Nhơn Tây

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng tại trường bắn thuộc khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây.

Theo thông báo, khu vực trường bắn có phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn; phía Tây giáp dân cư khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây.

Thời gian Trung đoàn 739 tổ chức bắn đạn thật từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Ảnh minh họa: H.P

Hướng bắn đạn thật là hướng Đông, từ phía Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn khoảng 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua.

Thời gian tổ chức bắn đạn thật từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút các ngày 28, 29, 30-9 và 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15-10-2026.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Trung đoàn đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp thông báo rộng rãi để cán bộ, chiến sĩ và người dân biết và không đi lại, lao động sản xuất, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn trong thời gian đơn vị tổ chức bắn đạn thật.