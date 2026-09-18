Chuyển đổi số góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ở vùng biên

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính đến đưa thông tin chính thống, tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, các nền tảng số đang được khai thác phù hợp với điều kiện địa bàn biên giới.

Qua đó, chính quyền và các lực lượng chức năng có thêm cách thức phục vụ, kết nối với người dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đưa tiện ích số đến gần dân

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, Tổ công nghệ số cộng đồng xã Ia Nan tích cực hỗ trợ người dân làm quen, sử dụng các tiện ích số. Tổ có 18 thành viên là cán bộ xã, thôn, đoàn viên, hội viên và đại diện doanh nghiệp công nghệ.

Hằng tuần, 2 thành viên của tổ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử; các thành viên còn lại chia thành 4 tổ, hỗ trợ lưu động tại các thôn, làng.

Với ông Rmah Qui (SN 1969, làng Tung, xã Ia Nan), chiếc điện thoại trước đây chủ yếu để nghe, gọi. Qua hướng dẫn của thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã, ông dần làm quen với các tiện ích số và tự thực hiện được một số thao tác.

“Mình tập ghi nhớ các thao tác, nhất là mật khẩu của một số tiện ích quan trọng để lần sau có thể tự thực hiện” - ông Qui chia sẻ.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Ia Nan hướng dẫn người dân làm quen, sử dụng các tiện ích số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: P.D

Theo chị Rơ Châm Ái Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng xã Ia Nan, từ đầu năm 2026 đến nay, tổ đã hỗ trợ hơn 1.600 lượt người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích và nền tảng số. Điều đáng chú ý là việc hướng dẫn không chỉ dừng ở hỗ trợ thao tác mà từng bước giúp người dân tự tiếp cận, tự sử dụng các dịch vụ số.

Tại xã Ia Chia, nơi có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương tập trung số hóa hoạt động quản lý, điều hành, đồng thời đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ xã Ia Chia đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử xã để người dân theo dõi, nắm bắt. Ảnh: P.D

Ông Nguyễn Quang Bình - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã - cho hay, tỷ lệ thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của xã đạt 100%.

Đến giữa năm 2026, chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của UBND xã trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 96,62/100 điểm, xếp loại xuất sắc; chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 18/18 điểm.

Mở rộng kết nối, phát huy vai trò của người dân

Không chỉ phục vụ hành chính công, các nền tảng số đang được các địa phương khai thác để đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh hơn, phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh trang thông tin điện tử, các địa phương còn khai thác Zalo OA, Facebook, fanpage của các tổ chức đoàn thể, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các nhóm cộng đồng.

Thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, phòng - chống tội phạm, dịch bệnh, hướng dẫn sản xuất và hoạt động của địa phương được chuyển tải bằng hình ảnh, video ngắn hoặc nội dung cô đọng, phù hợp.

Tại xã Ia Mơ, Hội LHPN xã duy trì fanpage để thông tin hoạt động của Hội, địa phương và cập nhật nội dung từ Hội cấp trên, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo…; các chi hội trưởng phụ nữ sử dụng nhóm Zalo, Facebook để kết nối thường xuyên với hội viên.

Chủ tịch Hội LHPN xã Siu Kiốch cho hay, việc sử dụng các nền tảng số giúp thông tin đến hội viên, người dân nhanh hơn, tạo thêm hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn.

Ở địa bàn biên giới, yêu cầu kết nối với người dân còn gắn với nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thực hiện mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng chuyển đổi số”, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (xã Ia Pnôn) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng phục vụ đời sống và tiếp cận nguồn thông tin chính thống trên môi trường số.

Đơn vị đồng thời triển khai “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” bằng mã QR. Người dân chỉ cần quét mã để gửi thông tin; tin báo được kết nối trực tiếp đến chỉ huy và cán bộ phụ trách nghiệp vụ, tạo thêm kênh tiếp nhận nhanh chóng, thuận tiện.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn hướng dẫn người dân quét mã QR gửi tin báo, tố giác tội phạm. Ảnh: Thành Nhơn

Theo Trung tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn, mô hình góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chủ quyền biên giới, an ninh trật tự và trách nhiệm công dân.

Từ tháng 5-2026 đến nay, người dân đã cung cấp một số nguồn tin qua mã QR, trong đó có những thông tin giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng bảo vệ an ninh biên giới.

Dù còn khó khăn về hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ nhưng từ những việc cụ thể ở cơ sở, công nghệ đang mở thêm cách thức để chính quyền phục vụ, đưa thông tin chính thống đến gần dân và lắng nghe người dân; đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia nhiều hơn vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ địa bàn biên giới.