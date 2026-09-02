Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

1.

Một ngày giữa tháng 8, ngôi nhà của ông Rơ Mah Thúy (làng Triêl, xã Ia Pnôn) rộn rã tiếng cười nói. Hôm đó, nhà ông có việc nên nhiều người dân trong làng đến chung vui. Trong niềm hạnh phúc về cuộc sống hiện tại, ông Thúy vẫn không quên ký ức kinh hoàng của gần 50 năm trước, khi ông mới tròn 5 tuổi. Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, cha mẹ ông đã đưa cả gia đình từ Campuchia sang đây lánh nạn.

Cán bộ Đồn biên phòng Ia Pnôn tặng cờ Tổ quốc cho già làng Rơ Mah Blơih. Ảnh: V.H

“Cha tôi kể bọn Pol Pot giết rất nhiều người dân nên ông dẫn theo gia đình chạy sang Việt Nam nương nhờ. Giờ đây, tôi đã có quốc tịch Việt Nam, có nhà cửa và gần 2 ha cà phê, các con được ăn học đến nơi đến chốn” - ông Thúy chia sẻ.

Giống như 15 hộ gia đình khác ở làng Triêl, già làng Rơ Mah Blơih cũng theo gia đình từ Campuchia chạy sang đây lánh nạn diệt chủng. Khép lại quá khứ đau thương, mất mát ấy, ông đã cùng các hộ gia đình coi mảnh đất Ia Pnôn như quê hương thứ hai của mình.

Giờ đây, ông trở thành già làng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân. “Mảnh đất và con người nơi đây đã đùm bọc, che chở chúng tôi lúc hoạn nạn. Chính vì thế, chúng tôi phải chăm lo lao động sản xuất, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển” - già Blơih chia sẻ.

Không chỉ làng Triêl, trên địa bàn biên giới của tỉnh còn một số thôn, làng có đông người gốc Campuchia sinh sống như: làng Bi (xã Ia O), làng Mook Đen, thôn Cửa Khẩu (xã Ia Dom). Dù là người chạy sang lánh nạn cách đây gần nửa thế kỷ hay kết hôn với người Việt rồi ở lại, họ luôn coi đây là quê hương thứ hai của mình để từ đó vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.

2.

Gia Lai có đường biên giới đất liền dài hơn 80 km tiếp giáp với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia (Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear). Không chỉ lưu giữ những nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc, khu vực biên giới còn là nơi vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền chặt giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Đồn Biên phòng Ia O phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ địa bàn. Ảnh: V.H

Hiện nay, trên địa bàn 7 xã biên giới của tỉnh có 7 làng kết nghĩa với các làng của tỉnh Ratanakiri. Không chỉ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, các làng kết nghĩa còn tăng cường công tác tuyên truyền, cùng nhau chấp hành các quy định về biên giới của mỗi nước.

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Chủ tịch UBND xã Ia Nan - cho biết: Nhiều người dân trên địa bàn xã và người dân bên kia biên giới Campuchia có mối quan hệ huyết thống, gắn bó từ lâu. Chính vì thế, vào các dịp lễ, Tết, họ thường tổ chức thăm thân. Đảng ủy, chính quyền và lực lượng chức năng luôn tạo điều kiện để bà con qua lại thăm hỏi lẫn nhau nhưng phải chấp hành các quy định của nước sở tại.

Đặc biệt, làng Sơn (xã Ia Nan) và làng Lâm (xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri) đã tổ chức kết nghĩa để hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế cũng như duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó.

Những năm qua, chính quyền hai bên biên giới đã nâng tầm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện. Từ hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, đến phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, hai bên đã cùng nhau xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị để cùng phát triển.

3.

Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng đều cử đoàn công tác sang thăm hỏi và chúc mừng các địa phương, đơn vị của Campuchia. Điều này góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại chính quyền, đối ngoại quốc phòng, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân 2 nước.

Trên khu vực biên giới, BĐBP và các lực lượng chức năng đã tăng cường mối quan hệ trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong quản lý, bảo vệ biên giới cũng như hỗ trợ nhân dân phát triển KT-XH. Các đơn vị đã ký quy chế phối hợp, tuần tra chung, góp phần tạo niềm tin, vun đắp sự gắn kết, cùng nhau đấu tranh với các loại tội phạm hai bên biên giới.

Trung tá Huỳnh Ngọc Phú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O - cho biết: Địa bàn đơn vị quản lý có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia. Chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng bên kia biên giới để làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm, cùng nhau xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân hai bên biên giới thăm thân, giao lưu trong khuôn khổ quy định quản lý, bảo vệ biên giới của mỗi nước.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tặng bò giống cho người dân ở các cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới. Ảnh: V.H

Mới đây, tại xã Ia Dom, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức bàn giao nhà hữu nghị và trao 20 con bò cho một số hộ gia đình ở các cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới. Đây là việc làm thường xuyên của BĐBP tỉnh nhằm thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn kết hai bên biên giới.

Tiếp nhận ngôi nhà hữu nghị do BĐBP tỉnh Gia Lai trao tặng, ông Puih Vêu (làng Pó Lớn, xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri) không giấu được sự xúc động: “Cảm ơn bộ đội Việt Nam nhiều vì đã tặng mình ngôi nhà để ổn định chỗ ở. Mình sẽ nói với mọi người chăm lo lao động sản xuất, vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa nhân dân và lực lượng chức năng hai bên biên giới”.

Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai - cho biết: BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt công tác đối ngoại với các lực lượng chức năng và chính quyền bên kia biên giới. Thông qua quy định của 2 nước, các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, xây dựng cơ chế hợp tác; phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền nước bạn, tăng cường hợp tác trong công tác bảo vệ biên giới cũng như giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế; hỗ trợ lẫn nhau trong quản lý, bảo vệ biên giới, khắc phục hậu quả thiên tai" - Đại tá Rơ Mah Tuân nhấn mạnh.

59 năm kể từ khi Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (24-6-1967), mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tại vùng biên giới của tỉnh Gia Lai, tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước được các thế hệ gìn giữ, lan tỏa, cùng nhau xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.