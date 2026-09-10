Đoàn KTQP 715 ký kết quy chế phối hợp với UBND các xã Ia O, Ia Chia, Ia Krái

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Binh đoàn 15; lãnh đạo UBND, Công an các xã: Ia O, Ia Chia, Ia Krái; các Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chia và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia O.

Đại tá Huỳnh Xuân Phước - Đoàn trưởng Đoàn KTQP 715 phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Trần Đức

Đoàn KTQP 715 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - kinh tế trên địa bàn 3 xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang tại địa phương để giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Đoàn KTQP 715 ký kết quy chế phối hợp với UBND xã Ia O, Ia Krái, Ia Chia. Ảnh: Trần Đức

Đoàn KTQP 715 ký kết kế hoạch phối hợp với Công an các xã Ia O, Ia Krái, Ia Chia. Ảnh: Trần Đức

Theo quy chế được ký kết, các bên tập trung phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững, đầu tư hạ tầng, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Các bên cũng tăng cường phối hợp trong công tác y tế, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Đoàn KTQP 715 phối hợp tuyên truyền truyền thống cách mạng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, kỹ năng sống và hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học.

Đoàn KTQP 715 ký kết kế hoạch phối hợp với Đồn biên phòng Ia O, Ia Chia. Ảnh: Trần Đức

Phòng Chính trị Đoàn KTQP 715 ký giao ước kết nghĩa với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia O. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Xuân Phước nhấn mạnh: Việc ký kết quy chế phối hợp là cơ sở để tăng cường sự thống nhất trong nhận thức và hành động giữa các đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống 40 năm xây dựng, trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng biên giới ổn định, đời sống nhân dân ngày càng ấm no.