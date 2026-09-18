Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đồn Biên phòng Ia Mơ phát động đợt thi đua chào mừng 50 năm ngày truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 18-9, Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đơn vị (7/11/1976-7/11/2026) với chủ đề “50 ngày đêm, đoàn kết hiệp đồng, lập công quyết thắng”.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 19-9 đến 7-11. Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đồn Biên phòng Ia Mơ; cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

don-bien-phong-ia-mo-phat-dong-dot-thi-dua-chao-mung-50-nam-ngay-truyen-thong.jpg
Đồn Biên phòng Ia Mơ phát động đợt thi đua chào mừng 50 năm ngày truyền thống. Ảnh: N.T

Trong thời gian thi đua, Đồn Biên phòng Ia Mơ tập trung tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của đơn vị; tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đền ơn đáp nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ phấn đấu giữ vững bản lĩnh chính trị, nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao ý thức trách nhiệm và sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ.

Trọng tâm của đợt thi đua là thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các vụ việc, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức luyện tập, hội thi, hội thao; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

2aoboqzppifpntsasebrv5siivaf9a1n9fesz4uo.jpg
Các đội thuộc Đồn Biên phòng Ia Mơ ký kết giao ước thi đua. Ảnh: N.T

Đơn vị cũng gắn đợt thi đua với xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; tăng cường quản lý tư tưởng, quân số và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu không để xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Tại lễ phát động, các đội thuộc Đồn Biên phòng Ia Mơ đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đề ra, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đơn vị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

null