Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Hướng tới dấu mốc 50 năm ngày thành lập, Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thi đua, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và an sinh xã hội. Các hoạt động được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ, đồng thời lan tỏa đến Nhân dân khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị tập trung tuyên truyền về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đồn Biên phòng Ia Mơ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; biên soạn tài liệu truyền thống, chuẩn bị nội dung phục vụ lễ kỷ niệm; chỉnh trang khuôn viên doanh trại, hệ thống biển bảng, phòng Hồ Chí Minh; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày truyền thống.

Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, cải tạo khu nhà sàn, củng cố hệ thống bảng biểu, tạo cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp. Đơn vị cũng chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi công công trình tượng đài “Nghe lời non nước” trong khuôn viên đồn. Những phần việc này góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, học tập của bộ đội, tạo diện mạo doanh trại khang trang, sẵn sàng phục vụ các hoạt động kỷ niệm.

Cùng với công tác xây dựng chính quy, Đồn Biên phòng Ia Mơ còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết nội bộ. Giải Pickleball chào mừng 50 năm Ngày truyền thống sẽ là một trong những hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, góp phần gắn kết cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên địa bàn.

Đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động tăng gia sản xuất, chăm sóc vườn rau, chăn nuôi, bảo đảm nguồn thực phẩm phục vụ đời sống bộ đội. Qua đó góp phần cải thiện bữa ăn hằng ngày, rèn luyện tinh thần lao động, ý thức tự lực, tự cường, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, vững mạnh.

Phát huy truyền thống gắn bó với Nhân dân khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Ia Mơ tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tuyên truyền pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa.

Đại úy Trần Văn Khen - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Mơ, chia sẻ: “Trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác dân vận, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn chăm lo đời sống Nhân dân. Thông qua các chương trình thăm hỏi, hỗ trợ người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị tiếp tục vun đắp tình cảm quân - dân, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới”.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ tăng gia sản xuất, bảo đảm nguồn thực phẩm phục vụ đời sống bộ đội. Ảnh: N.T

Theo Trung tá Phan Trung Tình - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơ, kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với đơn vị. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

“Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị là phong trào thi đua quyết thắng được triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Từ ngày 19-9 đến 7-11-2026, Đồn Biên phòng Ia Mơ phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “50 ngày đêm, đoàn kết hiệp đồng, lập công quyết thắng”. Đợt thi đua nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng với truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị”- Trung tá Phan Trung Tình cho biết thêm.