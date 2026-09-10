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Quân đoàn 34 công nhận 24 sáng kiến năm 2026

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu sáng kiến năm 2026. Trong 33 sáng kiến được đánh giá tại hội nghị, có 24 sáng kiến được công nhận, gồm 4 sáng kiến đạt loại khá và 20 sáng kiến đạt yêu cầu.

Hội nghị do Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu sáng kiến cấp Quân đoàn chủ trì. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên hội đồng; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, sĩ quan có sáng kiến tham gia đánh giá.

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Quân đoàn 34 công nhận 24 sáng kiến năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Tại hội nghị, 33 sáng kiến của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn được đánh giá trên các tiêu chí: tính mới, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả ứng dụng thực tế và giá thành. Hội đồng đặc biệt quan tâm khả năng giải quyết những khó khăn, bất cập phát sinh từ thực tiễn công tác.

Để đánh giá khách quan từng sản phẩm, các thành viên hội đồng trực tiếp trao đổi, chất vấn tác giả, nhóm tác giả về nguyên lý hoạt động, tính năng và khả năng ứng dụng trong thực tế. Nội dung đánh giá tập trung vào các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật và quản lý đơn vị. Trên cơ sở kết quả đánh giá, hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín, phân loại từng sáng kiến.

Các thành viên Hội đồng cũng yêu cầu các tác giả, nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện những sáng kiến còn hạn chế. Đối với các sáng kiến về giải pháp kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các tác giả cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh sản phẩm, nâng cao tính thực tiễn và khả năng áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ.

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Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Theo Thiếu tướng Trần Công Đức, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Từ phong trào, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ đã chủ động nghiên cứu, tìm tòi giải pháp mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Nhiều sản phẩm hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và quản lý đơn vị.

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