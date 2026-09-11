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Trung đoàn 739 tổ chức bắn đạn thật trong tháng 9-2026

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(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật trong 7 ngày của tháng 9-2026 tại trường bắn thuộc khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây. 

Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu đã được Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phê duyệt, Trung đoàn 739 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng trong tháng 9-2026.

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Trung đoàn 739 sẽ tổ chức bắn đạn thật trong 7 ngày của tháng 9-2026 tại trường bắn thuộc khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây. Ảnh minh họa: T.H

Thời gian tổ chức bắn đạn thật từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút vào các ngày 14, 15, 16, 17, 23, 24 và 25-9. Khu vực bắn phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn; phía Tây giáp khu dân cư khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây.

Hướng bắn đạn thật là hướng Đông, từ Đông Bắc Sở chỉ huy Trung đoàn 500 m vào sườn núi Vũng Chua.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Trung đoàn 739 đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương biết để không đi lại, lao động, sản xuất, chăn thả gia súc tại khu vực Trường bắn Trung đoàn trong thời gian tổ chức bắn đạn thật.

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