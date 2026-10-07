Học đại học liên thông có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

(GLO)- Bộ Quốc phòng khẳng định, việc đang học đại học liên thông chính quy không đương nhiên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nếu công dân đã được tạm hoãn trong 1 khóa đào tạo trước đó.

Mới đây, 1 công dân 23 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ 3 ngành Y khoa, chương trình liên thông chính quy, tập trung tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã thắc mắc về việc có tiếp tục được tạm hoãn gọi nhập ngũ sau khi đã từng được tạm hoãn ở bậc trung cấp hay không.

Công dân chỉ được tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự trong 1 khóa đào tạo tập trung đầu tiên. Ảnh: Huy Đạt/TNO

Được biết, trước đây công dân này theo học trình độ trung cấp tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai và đã được địa phương giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp, người này trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng không thể nhập ngũ do gặp tai nạn giao thông. Sau đó, công dân trúng tuyển và tiếp tục theo học chương trình đại học liên thông chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Khi nộp giấy xác nhận đang học để đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân không được địa phương chấp thuận với lý do đang theo học chương trình đại học liên thông.

Trước thắc mắc này, Bộ Quốc phòng dẫn điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 quy định về các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Trong đó, đối tượng được tạm hoãn gồm người đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục đại học hoặc trình độ cao đẳng hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong thời gian 1 khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Bộ Quốc phòng khẳng định, công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong 1 khóa đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ; 1 khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

Để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.