Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Học đại học liên thông có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TNO, QĐND)

(GLO)- Bộ Quốc phòng khẳng định, việc đang học đại học liên thông chính quy không đương nhiên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nếu công dân đã được tạm hoãn trong 1 khóa đào tạo trước đó.

Mới đây, 1 công dân 23 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ 3 ngành Y khoa, chương trình liên thông chính quy, tập trung tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã thắc mắc về việc có tiếp tục được tạm hoãn gọi nhập ngũ sau khi đã từng được tạm hoãn ở bậc trung cấp hay không.

hoc-dai-hoc-lien-thong-co-duoc-tam-hoan-nghia-vu-quan-su.jpg
Công dân chỉ được tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự trong 1 khóa đào tạo tập trung đầu tiên. Ảnh: Huy Đạt/TNO

Được biết, trước đây công dân này theo học trình độ trung cấp tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai và đã được địa phương giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp, người này trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng không thể nhập ngũ do gặp tai nạn giao thông. Sau đó, công dân trúng tuyển và tiếp tục theo học chương trình đại học liên thông chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Khi nộp giấy xác nhận đang học để đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân không được địa phương chấp thuận với lý do đang theo học chương trình đại học liên thông.

Trước thắc mắc này, Bộ Quốc phòng dẫn điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 quy định về các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Trong đó, đối tượng được tạm hoãn gồm người đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục đại học hoặc trình độ cao đẳng hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong thời gian 1 khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Bộ Quốc phòng khẳng định, công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong 1 khóa đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ; 1 khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

Để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

null