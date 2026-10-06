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Trung đoàn 66 tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 6-10, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh cho Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 9. Đại tá Lê Văn Tường - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 cùng đại diện các cơ quan Sư đoàn dự, theo dõi và chỉ đạo.

Bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh là nội dung huấn luyện thực hành quan trọng, nhằm kiểm tra trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh của bộ đội trong điều kiện sát thực tế chiến đấu.

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Trung đoàn 66 tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh. Ảnh: ĐVCC

Nội dung này cũng giúp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện vào xử trí tình huống và thực hiện nhiệm vụ trong đội hình.

Trước khi tổ chức bắn, Trung đoàn 66 chủ động chuẩn bị các mặt công tác; tổ chức huấn luyện, luyện tập, kiểm tra, củng cố kỹ thuật, chiến thuật; bảo đảm thao trường, vũ khí, trang bị, đạn dược và các điều kiện phục vụ. Các lực lượng tham gia chấp hành nghiêm quy tắc, quy định an toàn, duy trì kỷ luật và hiệp đồng chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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Kết quả bắn chiến đấu là cơ sở để Trung đoàn 66 đánh giá chất lượng huấn luyện. Ảnh: ĐVCC

Trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 9 bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, vận dụng đúng kỹ thuật, chiến thuật và phối hợp chặt chẽ trong đội hình.

Kết quả bắn chiến đấu là cơ sở để Trung đoàn 66 đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội; đồng thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

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