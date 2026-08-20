Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 19-8, đồng chí Đỗ Đức Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai đến thăm, động viên gia đình và trao bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai truy tặng Thượng sĩ Kpă Thiêp vì đã có hành động đặc biệt dũng cảm cứu người.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai trao bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: ĐVCC

Thượng sĩ Kpă Thiêp - nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34. Trước đó, trưa 20-7-2026, trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình, trên đường từ rẫy trở về nhà tại xã Ia Ko, Kpă Thiêp phát hiện 2 người dân bị điện giật. Không chút do dự, anh đã lao vào khu vực nguy hiểm, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Sau đó, cả 3 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ được cứu chữa kịp thời, 2 người dân may mắn qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe, riêng Kpă Thiêp đã không qua khỏi.

Sự hy sinh của Kpă Thiêp là biểu tượng đẹp của lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm, sẵn sàng quên mình để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai Đỗ Đức Thanh cho biết: Việc truy tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai là sự ghi nhận, tri ân của tổ chức Đoàn đối với hành động dũng cảm và nghĩa cử cao đẹp của Thượng sĩ Kpă Thiêp; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Gia Lai sống trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng cống hiến và hy sinh vì cộng đồng.