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“Sống xanh” từ trường học đến cộng đồng

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DƯƠNG LINH

(GLO)- Từ những trải nghiệm về môi trường trong trường học, hoạt động cùng gia đình đến các phần việc tình nguyện tại cộng đồng, người trẻ Gia Lai đang biến “sống xanh” thành những hành động cụ thể, hướng đến việc hình thành thói quen giữ gìn môi trường từ những việc nhỏ, thiết thực.

Bảo vệ môi trường đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Với Câu lạc bộ Amore Eco (thuộc Hội LHTN Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn), đó là cùng nhau tìm hiểu về biến đổi khí hậu qua trò chơi rồi tự tay làm terrarium (là việc tạo ra một hệ sinh thái thiên nhiên thu nhỏ bên trong một lọ, bình hoặc hộp bằng thủy tinh).

Được thành lập năm 2022 với khẩu hiệu “Reduce the waste. Embrace the Earth - Giảm thiểu rác thải. Ôm lấy/Yêu thương Trái Đất”, Amore Eco hiện có 31 thành viên, hướng đến việc lan tỏa những giá trị bền vững, đồng thời tạo một sân chơi để học sinh chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm và cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Nét đặc trưng của Amore Eco là cách đưa chủ đề môi trường vào những hoạt động giàu trải nghiệm. Tại workshop “ROOTOPIA” giữa tháng 8 vừa qua, người tham gia bắt đầu bằng Climate Fresk - trò chơi giáo dục về biến đổi khí hậu. Qua đó, các bạn cùng tìm hiểu nguyên nhân và những tác động dây chuyền từ môi trường đến con người. Sau phần khám phá, mỗi người tự tay làm terrarium mini, lựa chọn cây, đất, đá và vật liệu trang trí để tạo nên tiểu cảnh theo sở thích.

Trước ROOTOPIA, Câu lạc bộ từng tổ chức một số workshop cũng như hoạt động thu gom rác - đổi quà. Nhờ đó, câu chuyện môi trường được mở ra bằng một cách nhẹ nhàng hơn: chơi, làm và tự mình khám phá; đồng thời trở thành những trải nghiệm đáng nhớ của các thành viên.

Bạn Nguyễn Lương Anh Tuấn - đồng chủ nhiệm Câu lạc bộ Amore Eco - chia sẻ: “Chúng em muốn các bạn nhận ra bảo vệ môi trường không phải là một việc gì quá lớn lao hay xa vời, mà có thể bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, như cách mình sử dụng đồ dùng, hạn chế lãng phí, tái sử dụng hay phân loại rác. Quan trọng hơn, mỗi người đều có thể tạo ra một thay đổi tích cực từ chính những hành động nhỏ và thói quen của mình, rồi chủ động lan tỏa đến những người xung quanh”.

Nếu Amore Eco đưa môi trường đến gần học sinh bằng workshop thì nhóm 5Rs Superman Quy Nhon lại bắt đầu từ gia đình. Nhóm gồm các phụ huynh có cùng mong muốn tạo nơi để con trẻ được học, hiểu và biết thêm về môi trường xung quanh. Các thành viên thường tổ chức làm sạch bãi biển, công viên tại Quy Nhơn; tổ chức phiên chợ đồ cũ, góc đọc sách miễn phí, giao lưu Origami, giải Rubik và các workshop...

Mới đây, chương trình yard sale với gần 20 gian hàng do phụ huynh và các bé cùng tổ chức, điều phối đã tạo nên sân chơi nhiều màu sắc. Có bạn bán sách truyện, đồ chơi cũ; có bạn làm và bán các sản phẩm handmade; có bạn bán bánh, nước; có bạn mang rau, trái cây từ vườn của mẹ, của bà đến giới thiệu. Một số bạn lại mang dụng cụ vẽ đến để các bạn khác cùng trải nghiệm...

Điều thú vị là qua một phiên chợ nhỏ, những bài học cũng đến rất tự nhiên. Trẻ được học toán, tập vận hành một “doanh nghiệp nhỏ”, tự do thể hiện ý tưởng và chia sẻ sản phẩm mình làm ra theo tinh thần phi lợi nhuận. Những món đồ cũ có thêm cơ hội được sử dụng, còn các em có thêm kỹ năng thực tế và hiểu hơn về giá trị của tiết kiệm, tái chế.

Lần đầu tự tay cắt may những mảnh vải vụn thành dây buộc tóc, bé Hoàng Thu Trang (SN 2014, phường Quy Nhơn Nam) hào hứng: “Lúc đầu em thấy hơi khó một chút, nhưng được các cô hướng dẫn tận tình nên em may được ngay. Em thích nhất là tự tay mình tạo ra món đồ dùng xinh xắn này”.

Đồng hành cùng con trong nhiều hoạt động ngoại khóa, chị Trương Vũ Ánh Nguyệt (mẹ của Thu Trang) biết đến chương trình qua Facebook và nhận thấy đây là một mô hình giáo dục thiết thực.

“Ở nhà, các con dễ sa vào điện thoại hay tivi vì thiếu không gian chơi. Những sân chơi thương mại thì đắt đỏ mà chưa chắc có tính giáo dục. Đến đây, các con không chỉ được miễn phí trải nghiệm mà còn học được tinh thần tiết kiệm, tái chế và rèn luyện kỹ năng khéo tay - những điều sách vở khó dạy hết được” - chị Nguyệt chia sẻ.

Tinh thần “sống xanh” còn được nối dài bằng sức trẻ và tinh thần xung kích của tổ chức Đoàn. Theo đó, ngày 15-8 - cao điểm của hoạt động “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức ra quân tại xã Ia O.

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Ra quân ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới xã Ia O. Ảnh: ĐVCC

Hưởng ứng hoạt động, 100% tổ chức Đoàn cấp xã và Đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân với nhiều phần việc như hỗ trợ chuyển đổi số, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xóa điểm đen rác thải, làm sạch biển, tuyên truyền người dân bỏ rác đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc cây xanh...

Toàn tỉnh thu hút hơn 9.500 đoàn viên, thanh niên tham gia, trồng và chăm sóc 6.865 cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Riêng tại xã Ia O, 80 đoàn viên thanh niên đã xóa 1 điểm đen rác thải và trồng 123 cây xà cừ tại làng Cúc.

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Đoàn viên thanh niên xã Ia O tích cực trồng cây tại làng Cúc. Ảnh: ĐVCC

Anh Ksor Cường - Bí thư Đoàn xã Ia O - cho biết: “Đoàn xã duy trì tuyên truyền, vận động người dân thu gom rác và huy động các bí thư chi đoàn cùng tham gia. Qua những đợt ra quân, chúng tôi mong muốn việc giữ gìn môi trường không chỉ dừng ở những ngày cao điểm mà trở thành ý thức thường xuyên của đoàn viên, thanh niên và người dân”.

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