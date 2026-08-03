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Hoa khôi Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Hoa khôi Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi (cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai) vừa chính thức ghi danh tại vào vòng Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Vòng sơ khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào ngày 1-8 tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của gần 100 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

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Hoa khôi Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi (cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai) tự tin bước vào vòng Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các thí sinh lần lượt trải qua phần ghi danh, nhận số báo danh, đo nhân trắc học và phỏng vấn kín. Ban Giám khảo đánh giá toàn diện dựa trên vẻ đẹp tự nhiên, hình thể, phong thái, khả năng giao tiếp, tư duy, học vấn, năng khiếu và động lực tham dự cuộc thi.

Thí sinh Lê Phương Nghi (SBD 05) là sinh viên năm thứ hai chương trình Kinh tế đối ngoại (Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh).

Trước khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025; đồng thời giành giải Người đẹp Ống kính.

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Thí sinh Lê Phương Nghi (SBD 05).

Bên cạnh thành tích học tập với IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5 và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội năm 2025, Phương Nghi còn tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và các dự án giáo dục, thiện nguyện.

Phương Nghi là cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai). Cô là đại sứ truyền thông cho các chương trình, cuộc thi về học thuật, truyền thông và xã hội quy mô toàn quốc như: Chiến dịch đổi sách lấy cây của tổ chức từ thiện Fly To Sky; Dự án Thắp sáng vùng cao; sự kiện TEDxFTU…

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Phương Nghi được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025.

Phương Nghi cũng là khách mời đặc biệt của các talkshow, phóng sự về giáo dục và thiện nguyện: Khách mời trong talkshow “Chuyện người Gia Lai” số 54 và phóng sự thiện nguyện “Mùa hè yêu thương - Hành trình sẻ chia cùng CLB Thầy và trò” của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Podcast “Ngoại thương: Chuyện Nhà Đoàn” của Đoàn Trường Đại học Ngoại thương - Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh…

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Lê Phương Nghi mong muốn dùng sức trẻ để lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Từ danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 đến sân chơi Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi không xem hành trình của mình là cuộc đua để trở nên hoàn hảo.

Với nữ sinh Trường Đại học Ngoại thương, điều ý nghĩa nhất là mỗi ngày được vượt qua những giới hạn của chính mình, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và dùng sức trẻ để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

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