Người mẫu Việt cao 1,78 m, "gây sốt" vì clip catwalk hút 8,7 triệu lượt xem là ai?

Hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, Mi Lan được nhận xét có nhiều lợi thế, đặc biệt là chiều cao 1,78 m. Gần đây, clip cô catwalk hút hơn 8,7 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Thời gian qua, đoạn clip người mẫu nữ tham gia casting tại một show thời trang được lan truyền, thu hút sự quan tâm của khán giả với hơn 8,7 triệu lượt xem. Nhiều người nhận ra cô gái trong clip là Mi Lan, sở hữu chiều cao 1,78 m. Trước khi gây chú ý bởi clip này, người mẫu sinh năm 2003 từng tham gia Vietnam’s Next Top Model 2025 và ghi tên mình vào top 7 chung cuộc.

Hành trình theo nghề người mẫu của Mi Lan

Sắc vóc ấn tượng của người mẫu Mi Lan. Với chiều cao 1,78 m, cô được nhận xét có nhiều lợi thế khi theo đuổi công việc người mẫu. Ảnh: NVCC

Mi Lan sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, từng theo học tại Trường THPT Krông Bông. Sau khi tốt nghiệp, cô vào TP.HCM sinh sống cùng chị gái. Về mối duyên đến với nghề người mẫu, chân dài 10X cho biết từ khi còn học cấp 1, cô đã yêu thích chương trình Vietnam’s Next Top Model. Khi xem các đàn chị trình diễn, cô từng ao ước bản thân được sải bước trên sàn catwalk như vậy.

“Sau khi hoàn thành việc học, tôi quyết định theo đuổi nghề người mẫu một cách nghiêm túc. Thật ra gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật, nên mọi thứ bản thân có được hôm nay đều đến từ sự đam mê, nỗ lực và kiên trì của bản thân. Tôi tin rằng chỉ cần không ngừng cố gắng thì mỗi lần casting, mỗi sàn diễn sẽ là một bước tiến để mình đến gần hơn với những mục tiêu lớn đã theo đuổi suốt nhiều năm”, Mi Lan bộc bạch.

Mi Lan tham gia trình diễn cho các nhà thiết kế trẻ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, Mi Lan cho biết trong hành trình theo đuổi sự nghiệp người mẫu, điều khiến cô ấn tượng nhất là khoảnh khắc vào top 7 tại Vietnam’s Next Top Model 2025. Với chân dài 10X, đây là cột mốc giúp cô tin rằng những nỗ lực, sự kiên trì và đam mê của mình được ghi nhận. “Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp”, cô bộc bạch.

Bước ra từ sân chơi thực tế, Mi Lan tích cực với các hoạt động trình diễn. Cô góp mặt trong nhiều show diễn của Vungoc&Son, Lê Minh Ngọc, Đinh… Nhờ chăm chỉ làm việc, người mẫu quê Đắk Lắk có nguồn thu nhập ổn định, giúp chủ động hơn về mặt tài chính và có thể đầu tư cho sự phát triển của bản thân. “Tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi và xây dựng sự nghiệp nên luôn cố gắng cân bằng giữa công việc, cuộc sống cá nhân và những mục tiêu dài hạn”, cô chia sẻ.

Trước đó, chân dài 10X là gương mặt đắt show tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: NVCC

Ngoài rèn luyện các kỹ năng, việc giữ hình thể là điều Mi Lan luôn nỗ lực. Do đó, cô dành 4 - 5 buổi mỗi tuần để tập luyện, kết hợp cardio, tập sức bền… Bên cạnh đó, chân dài 23 tuổi cũng chú trọng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ điều độ để luôn giữ được nguồn năng lượng tốt nhất. Với cô, một body chuẩn không chỉ để lên hình đẹp mà còn giúp bản thân tự tin và làm việc hiệu quả hơn trên sàn diễn.

“Đối với tôi, việc đi casting chưa bao giờ là điều ngại cả. Mỗi buổi tuyển chọn là một cơ hội để tôi học hỏi, gặp gỡ các nhà thiết kế và ê kíp, đồng thời rèn luyện bản thân nhiều hơn để đi đường dài với nghề”, cô nói.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Mi Lan cho biết hiện cô đang sống cùng chị gái. Ở tuổi 23, người mẫu yêu thích phong cách tối giản nhưng nổi bật. Mi Lan chia sẻ: “Trong cuộc sống thường ngày, tôi ưu tiên chọn những trang phục thoải mái, thanh lịch với gam màu trung tính. Khi làm việc, tôi muốn được trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau để bản thân có thể đa dạng màu sắc hơn”.

Theo Thạch Anh (thanhnien.vn)