20 thí sinh Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 tỏa sáng trong đêm bán kết

(GLO)- Tối 23-6, 20 thí sinh đã tham gia vòng bán kết Cuộc thi Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 với 3 phần thi gồm: trang phục công sở, trang phục dạ hội và áo dài.

Mở đầu chương trình, 20 thí sinh xuất hiện trong bộ sưu tập trang phục công sở, mang đến hình ảnh những nữ doanh nhân hiện đại, năng động và bản lĩnh.

Tiếp đó, phần trình diễn trang phục dạ hội giúp các thí sinh khoe vẻ đẹp thanh lịch, quyến rũ qua những thiết kế công phu, đẹp mắt.

Thí sinh Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Đức Thụy

Điểm nhấn của đêm bán kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 là phần thi áo dài với bộ sưu tập đến từ nhà thiết kế Tony Phạm. Trong tà áo dài truyền thống, các thí sinh đã thể hiện nét đẹp duyên dáng, nền nã, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Thí sinh Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam trong phần thi Áo dài. Ảnh: Đức Thụy

Khép lại đêm thi, Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên - Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi cùng danh ca-nhạc sĩ Ngọc Sơn - Trưởng ban Giám khảo đã trao bằng chứng nhận Top 20 thí sinh xuất sắc nhất Cuộc thi Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 nhằm ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các thí sinh.

20 thí sinh Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 trong đêm Bán kết. Ảnh: Đức Thụy

Theo kế hoạch, đêm chung kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 26-6 tại Quảng trường Riverside, Khu biệt thự Đại Phú Gia (phường Quy Nhơn Đông).

Chương trình đồng thời được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai.