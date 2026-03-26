Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026

Theo đó, cuộc thi quy tụ hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Lần tổ chức ở Việt Nam cũng là dịp Miss World kỷ niệm 75 năm thành lập. Công ty Sen Vàng, đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss World Vietnam, công bố trở thành đơn vị trực tiếp tổ chức Miss World lần thứ 73 - 2026.

Cuộc thi hiện chưa công bố thời gian và lịch trình cụ thể. Theo ban tổ chức Miss World Vietnam cho biết đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata và Chủ tịch tổ chức Miss World Julia Morley sẽ đến TP. Hồ Chí Minh dự đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tối 29-3 tới.

Đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 73 - 2026 là hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đoạt danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô hiện đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Bảo Ngọc từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trước Bảo Ngọc, thí sinh Việt Nam thi Miss World là Huỳnh Trần Ý Nhi, lọt top 40 chung cuộc.