Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026

H.M (theo Thanh niên, Tuổi trẻ)

(GLO)- Đại diện ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) công bố Việt Nam đăng cai tổ chức Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 - 2026.

Theo đó, cuộc thi quy tụ hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Lần tổ chức ở Việt Nam cũng là dịp Miss World kỷ niệm 75 năm thành lập. Công ty Sen Vàng, đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss World Vietnam, công bố trở thành đơn vị trực tiếp tổ chức Miss World lần thứ 73 - 2026.

Cuộc thi hiện chưa công bố thời gian và lịch trình cụ thể. Theo ban tổ chức Miss World Vietnam cho biết đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata và Chủ tịch tổ chức Miss World Julia Morley sẽ đến TP. Hồ Chí Minh dự đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tối 29-3 tới.

Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 - 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Ảnh: S.V/TTO

Đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 73 - 2026 là hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đoạt danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô hiện đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Bảo Ngọc từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trước Bảo Ngọc, thí sinh Việt Nam thi Miss World là Huỳnh Trần Ý Nhi, lọt top 40 chung cuộc.

Chờ đón đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 tại Pleiku

(GLO)- Vòng Chung kết cuộc thi Hoa Hậu Doanh Nhân Việt Nam 2026 diễn ra tại Pleiku từ ngày 9-14/3 là sự kiện tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ và bản lĩnh nữ doanh nhân. Chương trình đêm chung kết sẽ được livestream lúc 19h30 ngày 14/3/2026 trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và PT-TH Gia Lai. 

Những ứng cử viên sáng giá tại Oscar 2026

Trước thềm lễ trao giải Oscar, Michael B Jordan, Timothée Chalamet là ứng cử viên hàng đầu ở hạng mục nam chính. Còn Jessie Buckley được đoán định sẽ giành chiến thắng hạng mục nữ chính. Trong khi đó, Phim hay nhất là cuộc cạnh tranh sít sao của 'One Battle After Another' và 'Sinners'.

Top 20 thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Chiều 9-3, trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, Top 20 thí sinh đã tham gia lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và trình diễn áo dài tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng).

Britney Spears bị bắt

Theo CNN, Britney Spears bị cảnh sát giao thông tại California (Mỹ) bắt giữ vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn. Vụ việc đang được điều tra, nữ ca sĩ dự kiến hầu tòa vào tháng 5 tới.

Đêm nhạc "Ngân vang khát vọng đại ngàn" thu hơn 300 triệu đồng để làm thiện nguyện

(GLO)- Tối 1-3, tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) diễn ra đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn”. Ban tổ chức đêm nhạc đã thu được hơn 300 triệu đồng từ bán vé để thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số địa phương khác.

MV "Trộm vía" của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem của các nội dung liên quan đến MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đã đạt 1 tỷ, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC).

