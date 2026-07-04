Miss Grand International 2027 được tổ chức tại Việt Nam

Thông tin cuộc thi Miss Grand International 2027 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027 sẽ diễn ra tại Việt Nam khiến các fan sắc đẹp thích thú. Theo ban tổ chức, cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10.2027.

Hoa hậu Yến Nhi tại buổi công bố top 30 Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: BTC

Họp báo công bố thí sinh Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc mở màn cho hành trình của top 30 thí sinh tại mùa giải năm nay. Bên cạnh việc giới thiệu top 30, ban tổ chức còn công bố lịch trình các hoạt động của mùa giải, tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về hành trình sắp tới của cuộc thi.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho biết ban tổ chức luôn nỗ lực chăm sóc, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh phát triển trong suốt quá trình dự thi.

Tuy nhiên, khi bước vào môi trường của một cuộc thi sắc đẹp, các cô gái sẽ tiếp xúc với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Chính vì vậy, bà mong khán giả sẽ tiếp tục đồng hành bằng sự yêu thương, sẻ chia và những lời động viên để các thí sinh có thêm động lực hoàn thiện bản thân và trưởng thành sau từng chặng đường.

Đối với mùa giải năm nay, Chủ tịch Miss Grand Vietnam kỳ vọng ban tổ chức sẽ tiếp tục tìm ra gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng để đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Do cuộc thi quốc tế diễn ra sớm hơn thường lệ, Miss Grand Vietnam 2026 cũng được điều chỉnh lịch tổ chức nhằm tạo điều kiện để tân hoa hậu có thêm thời gian chuẩn bị trước khi lên đường tranh tài.

Hoa hậu Yến Nhi cùng 4 á hậu Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: BTC

Cũng tại họp báo, bà Phạm Kim Dung công bố thông tin Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai Miss Grand International 2027, dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10.2027. Đây là lần thứ 3 Miss Grand International được tổ chức ở Việt Nam. Trước đó, cuộc thi từng diễn ra ở Việt Nam vào các năm 2017 và 2023.

Thông qua video quảng bá được giới thiệu tại chương trình, ban tổ chức cho biết sẽ xây dựng hành trình đưa các thí sinh quốc tế khám phá những vùng di sản tiêu biểu của Việt Nam, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người cũng như hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới.

Trải qua quá trình tuyển chọn trên phạm vi cả nước, top 30 năm nay quy tụ những gương mặt đến từ nhiều tỉnh, thành với màu sắc, cá tính và câu chuyện riêng. Đây sẽ là những cô gái tiếp tục bước vào hành trình chinh phục chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2026 và cơ hội trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Sau vòng sơ khảo diễn ra ngày 19.6 tại TP.HCM và hoạt động tập trung thí sinh từ ngày 2.7, top 30 Miss Grand Vietnam 2026 sẽ bước vào chuỗi hoạt động đồng hành và các phần thi quan trọng. Một trong những điểm nhấn của mùa giải là Vietnam Beauty Fashion Fest XV, diễn ra ngày 15.7. Ngày 16.7, các thí sinh sẽ bước vào vòng phỏng vấn kín và chấm mặt mộc.

Phần thi Best in Swimsuit dự kiến diễn ra ngày 23.7 trước khi cuộc thi bước vào đêm bán kết kết hợp The Grand National Costume vào ngày 28.7. Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 31.7.

Theo Lạc Xuân (thanhnien.vn)