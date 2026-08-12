Mỹ nhân cao 1,76 m làm "cô giáo" dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam là ai?

Người mẫu Ngọc Anh Nana chính thức đảm nhận vai trò đạo diễn catwalk cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây là cột mốc đánh dấu những dấu ấn của cô sau khi chuyển hướng sang lĩnh vực đào tạo catwalk.

Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1993, quê Hà Nội, cao 1,76 m. Trước khi trở thành “cô giáo” dạy catwalk cho dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng là gương mặt quen thuộc ở các sân chơi nhan sắc. Ngọc Anh vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, giành á quân Elite Model Look 2014.

Nhan sắc quyến rũ của người mẫu Ngọc Anh. Ảnh: NVCC

Ngọc Anh từng đào tạo, hướng dẫn catwalk cho Phương Thanh (Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024), Hằng Nga (top 5 Miss Grand Vietnam 2023), Hồ Ngọc Phương Linh (top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024)...

Ngoài ra, cô còn tham gia trình diễn cho các nhà thiết kế như Đỗ Mạnh Cường, Lâm Gia Khang, Hoàng Minh Hà, Hà Duy… Những năm gần đây, Ngọc Anh tham gia làm đạo diễn và quản lý người mẫu, từng góp mặt trong bộ phim Hoa hậu giang hồ của đạo diễn Lương Mạnh Hải.

Chia sẻ về việc nhận lời làm đạo diễn catwalk cho Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Anh cho biết đây là sân chơi nhan sắc uy tín mà cô trân trọng. Do đó, người đẹp 9X muốn dùng những kinh nghiệm tích lũy để giúp các thí sinh tự tin hơn, đẹp hơn và quan trọng nhất là thể hiện được màu sắc của mình trên sân khấu.

Ngọc Anh từng là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang. Ảnh: NVCC

Ngọc Anh nói cô gặp áp lực rất lớn khi đảm nhận vai trò này bởi đây không chỉ là một sân khấu thời trang mà là một cuộc thi mang tính biểu tượng. “Mỗi bước đi, cách xử lý đội hình hay thần thái của thí sinh đều phải phù hợp với tinh thần của Hoa hậu Việt Nam”, cô chia sẻ.

Ngọc Anh cho biết trong công việc cô luôn đặt tiêu chuẩn rất cao và cố gắng làm mọi thứ chỉn chu nhất có thể. Điều cô mong muốn là khi khán giả nhìn các thí sinh trên sân khấu sẽ cảm nhận được sự thanh lịch, tự tin và vẻ đẹp rất Việt Nam, chứ không chỉ đơn thuần là một bài catwalk đẹp.

Cô cho rằng cái khó nhất khi đào tạo là mỗi thí sinh có một xuất phát điểm, nền tảng khác nhau. “Có bạn có lợi thế về hình thể nhưng chưa biết kiểm soát cơ thể, có bạn rất tự tin nhưng bước đi chưa đẹp, cũng có bạn ban đầu còn khá nhút nhát”, cô nói.

Ngọc Anh mong muốn truyền kinh nghiệm cho các thí sinh. Ảnh: NVCC

Ngọc Anh không áp dụng một công thức cho tất cả thí sinh. Thay vào đó, người đẹp chọn cách quan sát từng bạn để biết điểm mạnh, điểm yếu rồi điều chỉnh từ những thứ rất cơ bản như dáng đứng, bước chân, ánh mắt... “Tôi sẽ không biến tất cả các bạn thành một khuôn mẫu giống nhau mà sẽ giúp mỗi bạn tìm được phiên bản đẹp nhất của chính mình”, Ngọc Anh cho biết.

Ngọc Anh chia sẻ sau nhiều năm đứng trên sân khấu với tư cách thí sinh, người mẫu, á hậu, cô nhận ra mình có rất nhiều kinh nghiệm và muốn truyền lại cho thế hệ kế cận. Khi còn là thí sinh của các cuộc thi sắc đẹp, cô hiểu cảm giác hồi hộp, áp lực và cả những khó khăn khi phải bước ra sân khấu trước hàng nghìn khán giả.

“Đến một thời điểm, tôi thấy mình không chỉ muốn tiếp tục đứng trên sân khấu, mà muốn đứng phía sau sân khấu để tạo ra những bước đi đẹp cho người khác. Đào tạo catwalk với tôi không đơn thuần là dạy cách bước đi, mà là giúp một cô gái hiểu cơ thể mình, làm chủ sân khấu và tự tin thể hiện cá tính của mình. Có lẽ đây cũng là cách tôi tiếp tục đồng hành với nghệ thuật và các cuộc thi sắc đẹp, nhưng ở một vai trò khác, không chỉ là người bước đi trên sân khấu, mà là người góp phần tạo nên sân khấu”, cô chia sẻ.

Theo Thạch Anh (thanhnien.vn)