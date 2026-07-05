Phạm Hoàng Thu Uyên đại diện Việt Nam dự Miss Earth 2026

Phạm Hoàng Thu Uyên (28 tuổi, quê Hải Phòng) vừa được công bố sẽ trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026. Người đẹp kỳ vọng mang đến đấu trường quốc tế hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, tự tin và có trách nhiệm với cộng đồng.

Tại họp báo diễn ra ngày 4/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Duy Khánh, đại diện đơn vị nắm bản quyền cho biết, Phạm Hoàng Thu Uyên được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí như hình ảnh, khả năng hội nhập, tinh thần học hỏi và định hướng phát triển gắn với các giá trị bền vững - thông điệp cốt lõi của .

Sở hữu chiều cao 1,7m và số đo ba vòng 84-61-94cm, cô từng lọt Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Thu Uyên nhiều năm đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, nhận được nhiều học bổng quốc tế. Cô từng là đại biểu Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2021 và hiện đang làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp.

Miss Earth 2025 Natálie Puškinová, Phạm Hoàng Thu Uyên và Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh. Ảnh: Ban tổ chức

Với Phạm Hoàng Thu Uyên, việc tham gia một đấu trường sắc đẹp quốc tế không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.

"Tôi nghĩ áp lực lớn nhất không phải là thành tích mà là trách nhiệm khi đại diện Việt Nam. Mỗi lời nói, hành động hay cách ứng xử đều góp phần tạo nên hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc và cố gắng hết khả năng" - Thu Uyên chia sẻ.

Người đẹp cho biết muốn mang đến Miss Earth hình ảnh một Việt Nam vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa năng động, hội nhập và không ngừng đổi mới. Theo cô, bên cạnh thiên nhiên và con người thân thiện, Việt Nam còn có nhiều người trẻ đang đóng góp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững.

Phạm Hoàng Thu Uyên chia sẻ về những dự định và kỳ vọng khi đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Thu Uyên cũng cho rằng khái niệm bảo vệ môi trường ngày nay không chỉ dừng ở việc trồng cây hay giảm rác thải, mà còn gắn với các giải pháp công nghệ, năng lượng sạch, giao thông xanh và những mô hình phát triển bền vững.

"Tôi hy vọng thông qua hành trình của mình, khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy một Việt Nam hiện đại, giàu khát vọng và luôn hướng đến tương lai xanh", cô nói.

Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, Thu Uyên sẽ tập trung hoàn thiện kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, thể lực, đồng thời nghiên cứu sâu hơn về văn hóa Việt Nam và xây dựng dự án cộng đồng sẽ mang đến Miss Earth 2026.

Miss Earth là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thành lập năm 2001, do tập đoàn Carousel Productions (Philippines) tổ chức. Cuộc thi tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và các dự án cộng đồng của thí sinh. Mỗi mùa giải quy tụ khoảng 80-90 đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đương kim hoa hậu là Natálie Puškinová (Cộng hòa Czech). Chung kết Miss Earth 2026 dự tính diễn ra vào tháng 11 tại Philippines.

Theo TRANG ANH (nhandan.vn)