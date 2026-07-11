Miss Grand Vietnam 2026: 'Soi' cận cảnh nhan sắc top 30 thí sinh

Ban tổ chức vừa chính thức công bố bộ ảnh chân dung top 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 khoe sắc vóc quyến rũ cùng thần thái sắc sảo lọt vào vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra cuối tháng này.

Thí sinh Đinh Kim Chi. Ảnh: BTC

Sau vòng sơ khảo, Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 đã chọn ra 30 gương mặt nổi bật nhất tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối tháng Bảy này.

Ban tổ chức vừa công bố bộ ảnh profile chính thức của các thí sinh. Bộ hình lấy tông vàng gold hoàng gia làm chủ đạo. Các cô gái diện những thiết kế dạ hội tinh xảo có phom dáng quyến rũ, đường cắt xẻ khéo léo cùng kỹ thuật đính kết cầu kỳ.

Chia sẻ về bộ hình, đại diện ban tổ chức cho biết: “Miss Grand Vietnam chưa bao giờ là sân chơi của sự an toàn. Chúng tôi xây dựng concept mang hơi hướng hoàng gia như một bệ phóng để đề cao sự tự tin, bản lĩnh và nét quyến rũ độc bản của từng thí sinh, vốn là những đặc trưng không thể trộn lẫn của thương hiệu Miss Grand.”

Đánh giá về chất lượng thí sinh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: “Mùa giải năm nay hội tụ sự đa dạng, từ những gương mặt kỳ cựu giàu kinh nghiệm chinh chiến đến các nhân tố mới đầy tiềm năng. Bên cạnh chiều cao và vóc dáng nổi bật, các em đều có sự chuẩn bị chu đáo về tư duy, kiến thức, khả năng giao tiếp cùng kỹ năng trình diễn, làm chủ sân khấu.”

Trước đó, ngày 7/7, Top 30 vừa hoàn thành vòng thi Tài năng - Grand Talent Awards, phô diễn những thế mạnh riêng qua nhiều loại hình nghệ thuật như ca hát, nhảy, múa, rap, diễn xuất, võ thuật hay trình diễn DJ... Đây cũng là cơ hội để các cô gái khẳng định bản lĩnh, cá tính và dấu ấn cá nhân.

Mỗi tiết mục đều được đầu tư chỉn chu từ ý tưởng, dàn dựng đến phong cách trình diễn, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho danh hiệu Grand Talent Award với tấm vé tiến thẳng vào Top 20 chung cuộc.

Ngày 12/7 sắp tới, Top 30 sẽ bước vào thử thách The Grand Chat. Đây là cơ hội để các thí sinh thể hiện tư duy phản biện, khả năng giao tiếp, bản lĩnh ứng biến cũng như góc nhìn trước các vấn đề của xã hội; tiếp đó là màn trình diễn Vietnam Beauty Fashion Fest vào ngày 15/7, và thi trình diễn áo tắm Best in Swimsuit vào ngày 23/7.

Bán kết với các phần thi áo tắm, dạ hội kết hợp The Grand National Costume - Trình diễn trang phục Văn hóa Dân tộc diễn ra vào ngày 28/7. Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 31/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Vietnam+