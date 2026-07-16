Hoa hậu Yến Nhi khoe vẻ quyến rũ ở tuổi 22

Trong thiết kế của Mai Phương Trang, Hoa hậu Yến Nhi khiến fan sắc đẹp xuýt xoa vì thần thái sang trọng và không kém phần quyền lực.
Tối 15.7, đêm diễn Vietnam Beauty Fashion Fest diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế như Võ Thanh Can, Lâm Lâm, Mai Phương Trang... Trong đó, Hoa hậu Yến Nhi được lựa chọn là vedette cho bộ sưu tập The Reverie của Mai Phương Trang. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.
Xuất hiện tại buổi khởi động Miss Grand Vietnam 2026, Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý khi diện thiết kế dạ hội màu đen ôm sát, tôn lên vóc dáng thanh thoát cùng vai trần quyến rũ. Tại sự kiện, cô được công bố là một trong những giám khảo đồng hành cùng cuộc thi năm nay.
Công ty quản lý của Miu Lê thay mặt cô gửi lời xin lỗi đến khán giả, nhà sản xuất và ban tổ chức. Theo phía công ty, việc nữ ca sĩ liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ.