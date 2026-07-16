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Hoa hậu Yến Nhi khoe vẻ quyến rũ ở tuổi 22

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Trong thiết kế của Mai Phương Trang, Hoa hậu Yến Nhi khiến fan sắc đẹp xuýt xoa vì thần thái sang trọng và không kém phần quyền lực.

Tối 15.7, đêm diễn Vietnam Beauty Fashion Fest diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế như Võ Thanh Can, Lâm Lâm, Mai Phương Trang... Trong đó, Hoa hậu Yến Nhi được lựa chọn là vedette cho bộ sưu tập The Reverie của Mai Phương Trang. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.

Hơn 15 năm theo đuổi thời trang dạ hội cao cấp, nhà thiết kế Mai Phương Trang xây dựng dấu ấn riêng bằng những thiết kế đính kết thủ công tinh xảo, nơi nghệ thuật, kỹ thuật và cảm xúc hòa quyện trong từng đường nét
Hơn 15 năm theo đuổi thời trang dạ hội cao cấp, nhà thiết kế Mai Phương Trang xây dựng dấu ấn riêng bằng những thiết kế đính kết thủ công tinh xảo, nơi nghệ thuật, kỹ thuật và cảm xúc hòa quyện trong từng đường nét
Trong thiết kế cầu kỳ, Hoa hậu Yến Nhi khéo léo xử lý phần tà để những bước đi của mình trở nên uyển chuyển hơn. Đồng thời, bộ trang phục này cũng giúp người đẹp sinh năm 2004 khoe đường cong quyến rũ và đôi chân dài
Trong thiết kế cầu kỳ, Hoa hậu Yến Nhi khéo léo xử lý phần tà để những bước đi của mình trở nên uyển chuyển hơn. Đồng thời, bộ trang phục này cũng giúp người đẹp sinh năm 2004 khoe đường cong quyến rũ và đôi chân dài
Dù sân khấu khá trơn sau cơn mưa to, Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng vẫn tỏa sáng trên sàn diễn với trang phục tua rua, được đính kết tỉ mỉ
Dù sân khấu khá trơn sau cơn mưa to, Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng vẫn tỏa sáng trên sàn diễn với trang phục tua rua, được đính kết tỉ mỉ
Á hậu Thu Trà thay đổi nhiều so với thời điểm vừa giành Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Cô đang trong quá trình chuẩn bị để &quot;chinh chiến&quot; tại Hoa hậu Liên lục địa 2026. Đây cũng là áp lực đối với người đẹp sinh năm 2002 vì các đại diện trước của Việt Nam như Bảo Ngọc, Ngọc Hằng, Khánh Linh đều đạt thành tích tốt tại đấu trường nhan sắc này
Á hậu Thu Trà thay đổi nhiều so với thời điểm vừa giành Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Cô đang trong quá trình chuẩn bị để "chinh chiến" tại Hoa hậu Liên lục địa 2026. Đây cũng là áp lực đối với người đẹp sinh năm 2002 vì các đại diện trước của Việt Nam như Bảo Ngọc, Ngọc Hằng, Khánh Linh đều đạt thành tích tốt tại đấu trường nhan sắc này
Thí sinh Ngô Bảo Ngọc diện một thiết kế lộng lẫy khi xuất hiện trên sân khấu của Vietnam Beauty Fashion Fest. Cô được đánh giá là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm nay
Thí sinh Ngô Bảo Ngọc diện một thiết kế lộng lẫy khi xuất hiện trên sân khấu của Vietnam Beauty Fashion Fest. Cô được đánh giá là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm nay
Với bộ sưu tập The Reverie, nhà thiết kế Mai Phương Trang không chỉ muốn giới thiệu những mẫu thiết kế mới mà còn là khát vọng đưa thời trang dạ hội Việt Nam vươn xa trên bản đồ thời trang quốc tế
Với bộ sưu tập The Reverie, nhà thiết kế Mai Phương Trang không chỉ muốn giới thiệu những mẫu thiết kế mới mà còn là khát vọng đưa thời trang dạ hội Việt Nam vươn xa trên bản đồ thời trang quốc tế

Theo Minh Hy (TNO)

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