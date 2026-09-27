269 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn hiến máu tình nguyện

Sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn hiến máu tình nguyện vào sáng 27-9. Ảnh: P.L

Tham gia chương trình, 269 sinh viên đăng ký hiến máu được khám, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các bước sàng lọc. Qua đó, ban tổ chức tiếp nhận 269 đơn vị máu an toàn.

Sau khi tiếp nhận, số máu này được Khoa Huyết học - Truyền máu thực hiện sàng lọc, xét nghiệm theo quy định, bảo đảm an toàn trước khi cung cấp cho các cơ sở y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Anh Bùi Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn thông tin: Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức 6 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu, góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, sẻ chia và trách nhiệm của sinh viên đối với cộng đồng.