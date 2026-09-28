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Thanh niên Gia Lai góp sức giúp dân an cư trước mùa mưa bão

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DƯƠNG LINH

(GLO)- Những ngày này, đoàn viên, thanh niên ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang hỗ trợ người dân xây sửa nhà, chuyển đến nơi ở an toàn hơn. Mỗi người hăng hái góp thêm sức trẻ giúp các gia đình bớt phần việc, sớm ổn định chỗ ở khi mùa mưa bão đến gần.

Giữa tháng 9, tại tổ dân phố Thuận Lạc (phường Quy Nhơn Đông), căn nhà đã xuống cấp của bà Huỳnh Thị Quang được tháo dỡ để chuẩn bị xây dựng nhà mới. Là phụ nữ đơn thân, không có nghề nghiệp ổn định, bà Quang gặp nhiều khó khăn khi tự lo việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở.

Hiểu hoàn cảnh của bà, Đoàn phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Hội LHPN phường và Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Lý huy động đoàn viên, hội viên góp ngày công. Người nhanh chóng tháo dỡ, người tích cực dọn dẹp, vận chuyển vật liệu...

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Đoàn viên, thanh niên phường Quy Nhơn Đông phối hợp hỗ trợ bà Huỳnh Thị Quang tháo dỡ căn nhà xuống cấp, sẵn sàng xây nhà mới. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ hỗ trợ từng hộ dân, Đoàn phường Quy Nhơn Đông cũng chủ động chuẩn bị lực lượng cho công tác phòng - chống thiên tai. Đội thanh niên xung kích được kiện toàn, sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Anh Nguyễn Văn Hòa - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Đông - cho biết: “Đoàn phường sẽ phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường tuyên truyền, vận động và hỗ trợ ngư dân di dời tàu cá, phương tiện đánh bắt thủy hải sản; đồng thời hỗ trợ di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, chủ động các phương án phòng - chống mưa bão”.

Tại xã Ân Tường, đoàn viên, thanh niên cũng đang góp sức xây dựng nhà ở an toàn cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Theo kế hoạch, 20 hộ dân tại khu tái định cư làng Đak Pok (thôn Đak Mang) được hỗ trợ xây dựng nhà ở có khả năng chống chịu bão, lụt thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc, với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đoàn xã Ân Tường bố trí đoàn viên tham gia hỗ trợ các gia đình.

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Đoàn viên, thanh niên xã Ân Tường hỗ trợ xây dựng nhà ở tại khu tái định cư làng Đak Pok. Ảnh: ĐVCC

Mỗi buổi có khoảng 10-15 đoàn viên góp sức. Công việc được phân theo từng khâu, từ đào móng, vận chuyển gạch, ngói đến đóng rui mè, lợp mái, dọn vệ sinh quanh khu vực xây dựng... Công trình làm đến đâu, thanh niên có mặt hỗ trợ đến đó nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10-2026.

Với những hộ từng sống trong những căn nhà không bảo đảm an toàn, căn nhà mới giúp giảm bớt nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến.

Ông Đinh Văn Tiến - một trong những hộ được hỗ trợ xây nhà - chia sẻ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi sống trong căn nhà đã xuống cấp nên mỗi khi mùa mưa bão đến đều lo lắng vì không bảo đảm an toàn.

Nay được chính quyền và các tổ chức hỗ trợ xây nhà mới, gia đình tôi rất vui và có thêm động lực để yên tâm lao động, chăm lo cho con cháu và từng bước ổn định cuộc sống”.

Trong khi đó, tại xã Ia Tul, đoàn viên, thanh niên đang cùng các lực lượng hỗ trợ 207 hộ dân ở bôn Jứ di dời đến bôn Tơ Khế. Khu dân cư mới rộng 21,9 ha được triển khai nhằm đưa các hộ dân ra khỏi khu vực thường xuyên ngập lụt đến nơi ở an toàn hơn.

Để việc di dời diễn ra thuận lợi, Đoàn xã đã tổ chức 4 đợt ra quân, với khoảng 75 lượt đoàn viên tham gia. Đoàn xã cũng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà, vận chuyển đồ đạc, sắp xếp vật dụng để chuyển đến nơi ở mới. Lực lượng nữ đoàn viên còn tham gia chuẩn bị bếp ăn, phục vụ các lực lượng làm nhiệm vụ.

Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi bởi thời tiết mưa, gió thường xuyên. Vì vậy, đoàn viên, thanh niên phải tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi để tháo dỡ, vận chuyển, phối hợp hiệu quả với các lực lượng.

Chị Lê Thị Hằng - Bí thư Đoàn xã Ia Tul - cho biết: “Đoàn xã được phân công tham gia tuyên truyền cùng các đơn vị liên quan, đến từng nhà hoặc tập trung người dân để vận động bà con dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc và đăng ký di dời sớm.

Chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc di dời tiết kiệm, không tổ chức cúng bái lớn để tránh lãng phí, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa các hộ đến nơi ở mới”.

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